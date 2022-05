Nuova Abarth 695 Tributo 131 Rally: nipotina d'arte. Video

Fece sognare una generazione intera, e quando lasci un ottimo ricordo, i tuoi eredi faranno di tutto per tenere viva l'emozione di una volta. Nel quarantesimo anniversario dalla sua ultima gara, Abarth rende omaggio alla mitica 131 Rally e le dedica la special edition Abarth 695 Tributo 131 Rally: tiratura limitata a 695 unità, commercializzazione - perché un buon ricordo lo ha lasciato in tutto il mondo - a livello globale. 695 Tributo, uguale performance e stile insieme. Guarda anche il commovente video tributo.

ASSETTO GARA Abarth 695 Tributo 131 Rally equipaggiata con il motore 1.4 T-jet in configurazione 180 CV e 250 Nm di coppia a 3.000 giri/min: velocità massima di 225 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Il telaio si avvale poi di ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi e di uno specifico impianto frenante con pinze Brembo in alluminio a 4 pistoncini all'anteriore e dischi autoventilati al retrotreno. La dotazione è completata dai cerchi neri in lega da 17 pollici con finitura diamantata e dal sistema Record Monza Sovrapposto, l'evoluzione dell’iconico scarico Record Monza con i quattro terminali sovrapposti verticalmente. Di serie anche lo Spoiler ad Assetto Variabile, regolabile in 12 posizioni da 0 a 60°: migliore stabilità in curva, maggior reattività nei tratti misti. Un esempio? Con inclinazione a 60° e velocità di 200 km/h, il carico aerodinamico aumenta fino a 42 kg.

RALLY COLOUR Abarth 695 Tributo 131 Rally richiama la sua storica antesignana essenzialmente nell’inedita livrea bicolore tristrato “Blue Rally” lucido, una reinterpretazione in chiave contemporanea del colore originale. Dedicati esclusivamente alla speciale 695 sono anche il tetto e i montanti in color Nero Scorpione. La stessa tonalità di blu si ritrova sulle calotte degli specchietti e su alcuni dettagli interni. Sono in ogni caso disponibili anche le livree monocromatiche “Blue Rally” e “Grigio Record”.

SORPRESINE All’interno, la caratterizzazione sportiva è sottolineata dai sedili in tessuto Sabelt, con inserti e cuciture blu ispirati a quelli della vettura storica, ma rivisti in un’ottica moderna. L'ultima delle edizioni speciali di 695 è anche la prima Abarth a regalare ai suoi proprietari alcuni cosiddetti “Easter Eggs”, piccole trovate di stile che i designer si ingegnano a nascondere fuori e dentro l'abitacolo: la silhouette della 131 Rally incisa sulla parte inferiore della portiera, sulla plancia in Alcantara e sui poggiatesta dei nuovi sedili.

131 RALLY STORY Abarth 131 Rally debuttò nel 1976 nel Gruppo 4. Invidiabile il suo palmarès, che vanta la partecipazione a sei Campionati del Mondo Rally (dal 1976 al 1981) e la vittoria di 18 Rally internazionali, tre titoli di Campione del Mondo Costruttori (1977, 1978 e 1980) e due titoli Piloti, ovvero una Coppa FIA Piloti con Markku Alén e un Campione del Mondo Piloti con Walter Röhrl. Un'eredità prestigiosa, che Abarth coltiva con rispetto e fantasia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/05/2022