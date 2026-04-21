Assicurazioni auto sempre più care: RC Auto, il prezzo medio sale a 432 euro

Assicurare l'auto in Italia costa sempre di più. Secondo gli ultimi dati comunicati dall'IVASS, nel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio dell'RC Auto si è attestato a quota 432 euro, cioè il 3,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I 360,1 euro del quarto trimestre del 2021 sono un lontano ricordo. A causa di diversi fattori tra cui l'inflazione, i costi dell'assicurazione negli ultimi anni hanno continuato ad aumentare.

Dal 2022 rincari di oltre il 20%

L'andamento della crescita è più chiaro se guardiamo gli ultimi anni. Come ha calcolato il Codacons, nel confronto con il 2022 siamo arrivati a un aumento del 22,4%, determinando un maggiore esborso da 79 euro ad assicurato. A partire dal 2022, infatti, i prezzi delle polizze hanno registrato una crescita costante, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato IVASS) ai 432 euro del quarto trimestre del 2025. L'associazione, lanciando nuovamente l'allarme sui rincari che continuano a pesare sempre di più sulle tasche degli italiani, evidenzia che considerando le 33,5 milioni di auto assicurate in Italia, la crescita delle tariffe ha determinato negli ultimi 3 anni una stangata complessiva da oltre 2,64 miliardi di euro a danno degli automobilisti italiani.

Prezzo medio RC Auto - evoluzione negli anni

La crescita differenziata nelle Regioni

Tornando ai dati dell'ultimo trimestre del 2025, IVASS mette in evidenza le differenze del prezzo dell'RC Auto su base territoriale. Del resto, dove c'è maggiore rischio di incidenti, le assicurazioni costano di più. Ad esempio, la metà delle province registra premi medi inferiori a 404 euro. A livello regionale il premio medio è più elevato in Toscana, Lazio e Campania. Le variazioni del premio medio su base annua a livello provinciale sono comprese tra 0% e +8,5%. Gli incrementi più elevati si registrano a Enna (+8,5%), Roma (+6,1%), Frosinone, Milano e Novara (+5,2%). A Napoli, i valori sono da record: oltre 1.220 euro per un assicurato fino a 24 anni di età. Rispetto ad Aosta, i premio medio di Napoli è superiore di ben 252 euro.

La crescita rallenta

L'RC Auto continua a costare sempre di più ma possiamo trovare comunque in questo scenario una nota quasi positiva. Infatti, come rileva IVASS, la crescita dei prezzi continua a rallentare: è pari a quasi la metà di quella osservata nel quarto trimestre 2024 (+6,6%) ed è più che dimezzata rispetto al 2023 (+7,8%).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026