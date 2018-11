Autore:

Lorenzo Centenari

TRE PER TRE Non c'è due senza tre, e il Suv di grandi dimensioni vien da sé. Il motto vale tanto su una scala verticale, quanto in senso trasversale: Seat Tarraco completa la trilogia di sport utility del marchio catalano, prendendo posto un gradino sopra la mediana Ateca, due invece sopra la baby Arona. Allo stesso tempo, da una prospettiva più sistemica, Seat Tarraco declina in lingua spagnola il medesimo principio che è alla base sia di Volkswagen Tiguan, sia di Skoda Kodiaq, colleghe di Gruppo con le quale condivide la piattaforma (MQB-A). Il risultato è tutto fuorché un clone: il neo capitano della nazionale iberica a quattro ruote ha carattere da vendere, agli Europei saprà farsi valere e trascinare il team Seat a traguardi prestigiosi.

RIGHT-SIZING In attesa delle impressioni di guida (appuntamento a stasera), bando alle ciance e andiamo dritti al sodo: cos'ha di tanto speciale Seat Tarraco, rispetto alle più anziane e somiglianti alternative mitteleuropee? Beh, innanzitutto il Suv che prende il nome dalla città di Tarragona (un democratico sondaggio tra il pubblico il criterio di scelta) punta forte sul design. "If it looks right, it is right", che parafrasato rende pressapoco "se lo stile piace, la strada è quella giusta". È un medio massimo che quando entra in sala si apre il passaggio con la sua sola presenza, eppure la sua ciccia è ben distribuita: da lontano non sembra affatto un gigante, tanto è armonico. Quando invece gli sei sotto...

FACCIA DA SEAT Snoccioliamo allora le misure: Tarraco è lungo 4,73 metri, è largo 1,84 metri ed è alto 1,66 metri, con un interasse di 2,79 metri e una massa a digiuno di 1.687 kg minimo. Da un ideale parallelepipedo, gli artisti Seat hanno scolpito un'auto muscolosa ma armoniosa, che inoltre tiene al look, ma che soprattutto sa rendersi utile. Il frontale esprime una calandra dalla superficie mai così estesa e un paio di fari full LED come "scavati" nella carrozzeria. L'effetto è quello di un'espressione accigliata, corrugata. Tranquilli, Tarraco non è arrabbiata: è soltanto molto concentrata.

MARCHIO DI FABBRICA Classica è la fiancata, di chiara matrice Volkswagen: cornici cromate dei cristalli, fascioni inferiori in plastica e scanalatura ad altezza maniglie porte trafiggono Tarraco per il lungo e ne slanciano ulteriormente la figura. Al posteriore, gruppi ottici triangolari (sempre a LED) collegati da sottile striscia luminosa e indicatori di direzione dinamici favoriscono a loro volta il riconoscimento anche da parte di chi segue, e non solo da chi soppraggiunge dall'altro senso di marcia. Che dite, entriamo?

SALTO DI QUALITÀ Tarraco nasce innanzitutto a 5 posti ma può essere configurata anche a 7 posti, e non pensiate che montando la terza fila di sedili la capacità di carico non sia più degna di questo nome. C'è spazio per due valigioni anche quando Tarraco si trasforma in minibus, per non parlare di quando si abbatte pure il divanetto di mezzo. Anche se è la prima fila, quella che vale il prezzo del biglietto: il Digital Cockpit con display da 10,2 pollici (Audi docet) manda in pensione il quadro strumenti tradizionale, lo schermo flottante a centro plancia (8 pollici) contiene funzioni a non finire (Seat Drive App, Android Auto, Apple CarPlay, Amazon Alexa, in una parola Seat Full Link) e soprattutto è sistemato alla giusta distanza dal volante e ad una altezza naturale. Per serviserene, è sufficiente una rotazione minima del capo. Ah, volendo (pacchetto Navigation Plus) Tarraco è anche la prima Seat equipaggiata di infotainment a comandi gestuali.

TURBO ONLY Parliamo ora di motori: al lancio, due unità turbo benzina ed altrettante turbodiesel. Il 1.5 TSI da 150 cv (cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore) è un'alternativa "soft" al poderoso 2.0 TSI da 190 cv, trasmissione automatica doppia frizione DSG a 7 rapporti e trazione integrale 4Drive. Identici valori di potenza per il 2.0 TDI (150 o 190 cv), con la differenza che in formato meno potente il 2 litri a gasolio è ordinabile sia 2 ruote motrici e cambio manuale, sia 4WD e trasmissione automatica. Quanto a Seat Tarraco 2.0 TDI 190 cv, schema 4Drive e cambio DSG sono invece l'unica opzione possibile. Chi infine fosse interessato a una Tarraco Plug-in Hybrid, porti pazienza fino al 2020.

TARRACO TECH Aiuti alla guida? A non finire. Frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti, Lane Assist (mantenimento della marcia in corsia) ed Emergency Call sono di serie sin dalla versione Style, l'allestimento di partenza (Xcellence il nome dello step più lussuoso). A richiesta, ecco anche Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist (marcia in colonna), sorveglianza angolo cieco, riconoscimento segnali stradali, inoltre due primizie assolute come Pre-Crash Assist (pretensiona le cinture e chiude i finestrini in caso di impatto imminente) e Rollover Assist (spegne il motore e sblocca le portiere nella malaugurata ipotesi di un cappottamento).

READY? GO Ancora qualche ora, e di Seat Tarraco condivideremo con voi anche il comportamento su strada. Un'anticipazione: rispetto a Skoda Kodiaq e Volkswagen Tiguan, il telaio è ribassato di 20 mm... Stay tuned.