I TRE MOSCHETTIERI Dopo Ateca e Arona, arriva la Tarraco. Seat ha svelato il suo nuovo SUV a 7 posti in un evento privato in attesa di un passaggio in pubblico al salone di Parigi 2018, in scena dal 2 al 14 ottobre. L'appuntamento in concessionaria è invece fissato entro la fine dell'anno.

DIMENSIONI Costruita sulla piattaforma MQB A+ del gruppo Volkswagen, la Tarraco è a tutti gli effetti la nuova ammiraglia Seat. E' lunga 4 metri e 73 centimetri e alta 1 metro e 66: misure sufficientemente capienti per le esigenze di una famiglia, che può contare su un generoso bagagliaio o, all'occorrenza, su due strapuntini extra per viaggiare in comitiva.

INTERNI Il design è carico di spigoli, alla Seat maniera. Con la fanaleria a LED che, proprio come sull'Ateca, incattivisce lo sguardo di questa Sport Utility, caratterizzata anche frecce a LED dinamici nelle luci di coda. Gli interni con strumentazione digitale (il Virtual Cockpit da 10,25 pollici) e infotainment da 8'' rimarcano il primato nella gamma Seat della Seat Tarraco, che è anche il primo modello del marchio capace di rispondere ai comandi gestuali. A patto di optare per il multimedia più completo, il Navigation Plus.

MOTORI Saranno quattro i motori disponibili al lancio. Lato benzina, la Tarraco propone un 1.5 litri TSI da 150 cv abbinato al cambio manuale a sei rapporti e alla sola trazione anteriore, in alternativa a un 2.0 litri TSI da 190 con cambio DSG a 7 rapporti e trazione integrale. Resiste il diesel, con un 2.0 litri declinato nelle potenze da 150 e 190 cavalli, con trazione anteriore e trasmissione manuale nel primo caso, integrale 4Drive e DSG nel secondo. Seguiranno altre versioni, forse anche una Seat Tarraco a metano.

ASSISTENTI Auto da famiglia, sì, eppure non rinuncia al piacere di guida: il nuovo SUV di Seat avrà come optional il DCC, la regolazione dinamica dell'assetto. E tantomeno rinuncia alla sicurezza; tra gli assistenti alla guida di serie (allestimento Style) figurano il Front Assist e il Lane Assist, ma la lista degli angeli custodi disponibili è lunga. Con l'equipaggiamento superiore (Excellence) o a richiesta si possono avere il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, il riconoscimento automatico dei segnali stradali, il Traffic Jam Assist (per frenare e ripartire in automatico nei tratti in colonna mantenendo le corrette distanze), il Light Assist e l'Emergency Assist. Tra gli aiuti elettronici c'è n'è uno specifico in caso di ribaltamento: il Rollover Assist sblocca automaticamente le portiere, spegne il motore e avvia la chiamata d'emergenza nella malaugurata ipotesi.