RITOCCO E HYBRID Fa il verso a sua sorella, quella un po' più adulta, e l'esercizio le riesce che è una meraviglia. Mazda2 ha 4 anni di vita e sente che è il momento di cambiare: un bel lifting al viso, un'iniezione di tecnologia elettronica ed elettrotermica. Da gennaio 2020, l'entry level della gamma di Hiroshima scambia il suo ''vecchio'' motore con un'edizione tutta nuova, nome in codice Skyactiv-G M Hybrid. Avete già capito di cosa si tratta. Ma andiamo in ordine e scopriamo assieme com'é fatta e come cambia.

COM'È FUORI Invariata nella dimensioni esterne (4 metri e 6), Mazda2 2020 sposa il family feeling Mazda3 e Mazda CX-30: nuova griglia anteriore a nido d’ape, paraurti anteriori e posteriori di nuovo disegno, proiettori a LED di serie su tutte le versioni. Dulcis in fundo, il sistema di frenata automatico di emergenza in città con rilevamento dei pedoni anche di notte.

COM'È DENTRO All'interno, nuove tonalità in nero e marrone per la versione Evolve, mentre alla Exceed Mazda regala rivestimenti nero/Blue Navy. Il nuovo allestimento top di gamma Exclusive si distingue invece per la pelle (scura o chiara a scelta) e per le finiture in scamosciato Granlux. Di serie ora i protocolli Apple CarPlay ed Android Auto integrati nell'infotainment Mazda Connect con display centrale TFT a colori da 7'' ed HMI Commander.

PROMETTE DIVERTIMENTO Grazie all’adozione della tecnologia Skyactiv Vehicle Architecture, le sospensioni sono state aggiornate e lo sterzo rivisto. I sedili, resi più confortevoli tramite nuova conformazione. Su Mazda2 2020 debutta inoltre la tecnologia G-Vectoring Control Plus. Ora, il piatto forte.

MOTORE MILD-HYBRID Mazda2 è disponibile col nuovo propulsore 1.5 Skyactiv-G da 75 cv e 90 cv, ora dotato del cambio manuale a 6 rapporti (e non più soltanto 5) e soprattutto della tecnologia Mazda M Hybrid: un piccolo propulsore elettrico fornisce un “aiutino” al motore termico nelle fasi più dispendiose, contribuendo a limitare consumi (4,1 l/100 km nel ciclo NEDC) ed emissioni CO2 (94 g/km). Lo schema rientra nella tipologia mild hybrid, ma per le amministrazioni locali, Mazda2 è un'ibrida a tutti gli effetti.

USCITA E PREZZI La nuova Mazda2 2020 è già nei concessionari italiani da metà gennaio con un prezzo di listino che parte da 17.800 euro in allestimenti Evolve (75 o 90 cv) e chiude a 22.550 euro della versione Exclusive da 90 cv passando per l'allestimento intermedio Exceed (90 cv) da 19.900 euro. Per chi acquisterà nuova Mazda2 entro il 31 gennaio 2020, l’iniziativa Hybrid Celebration, garantirà un vantaggio di 2.300 euro.

STAY TUNED Ora sono in viaggio per Atene dove potrò provare in anteprima internazionale la nuova Mazda2. Se non volete perdervi tutti i dettagli della prova su strada, rimanete sintonizzati su questa pagina... presto sarà online il test completo!