Marco Rocca

ATTO TERZO Sempre fuori dagli schemi lei, la Kia Soul. Uno di quei modelli che ami o odi perché lei di personalità ne ha da vendere. Così, anche in questa terza generazione ha mantenuto quella linea squadrata ma che è stata rinfrescata in più punti, dal frontale al posteriore passando per gli interni. Ma sapete qual è la novità più grande? In Europa sarà solo elettrica.

PIU' SPAZIO Non soltanto il design è cambiato, anche le dimensioni. La Soul ha guadagnato quasi 6 cm in lunghezza, sfiorando adesso i 4 metri e 20 cm, e 3 cm nel passo. Buona notizia per i passeggeri, quindi.

Ma ciò che si nota al primo colpo d'occhio è il nuovo sguardo full led che si estende virtualmente per tutta la larghezza dell'auto e che fa tanto "prototipo". E anche il posteriore, che incontri i vostri gusti o meno, la nuova e-Soul è subito riconoscibile.

L'ABITACOLO La mano dei designer ha modificato anche i tratti dell'arredamento in abitacolo. Tutto è più moderno. A dominare la scena è il grande schermo touch da 10,25 pollici e le finiture piano black tanto belle quanto facili a mostrare la polvere e le ditate. E poi c'è la strumentazione digitale e un grande head up display a colori. Le plastiche sono di qualità superiore rispetto al modello precedente e anche il montaggio mi è sembrato più curato.

ADAS Più ricca anche la dotazione di aiuti alla guida, che comprende il mantenitore di corsia, la frenata automatica anti-tamponamento, l'assistente al cambio di corsia, il monitoraggio della stanchezza del guidatore, il monitoraggio dell'angolo cieco e il cruise control intelligente, oltre a un validissimo head up display a colori.

QUI MOTORI Due versioni, da 64 o 39,2 kWh e un’autonomia fino a 452 chilometri. E già perchè la nuova Kia e-Soul è disponibile nella versione long-range (da 64 kWh) o in quella mid-range (39,2 kWh). Qualunque sia la scelta, entrambe le varianti offrono un’autonomia notevolmente maggiore rispetto alla precedente generazione Soul EV. Anche le prestazioni su strada sono migliorate, grazie a motori elettrici significativamente più potenti che forniscono fino a 395 Nm di coppia, ovvero il 39% in più rispetto alla precedente versione elettrica.

LONG RANGE Nello specifico la versione con batteria da 64 kWh long-range è equipaggiata con un motore elettrico da 204 cavalli e dispone, sul ciclo combinato WLTP, di un’autonomia massima di 452 chilometri. Accreditata di una coppia massima di 395 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi.

MID RANGE Nel caso della versione mid-range da 39,2 kWh, il motore elettrico ha una potenza di 136 cavalli e una coppia massima di 395 Nm per un'autonomia dichiarata di circa a 277 km con una singola carica. Per entrambe le versioni il pacco batteria è ai polimeri di litio di nuova generazione.

QUANTO CI VUOLE? Il sistema di ricarica rapido Combined Charging System (CCS) è di serie su entrambi i modelli, consentendo di accorciare i tempi per la ricarica; entrambi i pacchi batteria possono essere ricaricati dal 20 fino all'80% della capacità in soli 42 minuti (utilizzando un sistema fast-charger da 100 kW).

I TRUCCHETTI Kia e-Soul è dotata di tutta una serie di tecnologie di recupero energetico per massimizzare l’autonomia. Fra queste, il sistema a pompa di calore ad alta efficienza energetica recupera il calore residuo dal sistema di raffreddamento della vettura, abbassando l’assorbimento energetico. Inoltre se viaggiate da soli Kia e-Soul ha un sistema individuale di climatizzazione Kia, che disattiva la ventilazione dell’abitacolo verso tutti i sedili tranne quello del guidatore.

LA FRENATA RIGENERATIVA Non manca anche la frenata rigenerativa azionabile grazie ai paddle dietro al volante. Il sistema simile a quello visto sulla Mitsubishi Outlander PHEV consente di scegliere tra 5 livelli di frenata rigenerativa, una sorta di freno motore più o meno incisivo a seconda delle necessità.

QUI COLORI Kia e-Soul è disponibile in sette colori per la carrozzeria ed altrettante combinazioni in bicolore con un Suv Pack opzionale che prevede passaruota più marcati e una skid plate integrata nel paraurti anteriore. Prezzi e arrivo sul nostro mercato saranno comunicati a breve.