Giulio Scrinzi

DAVIES DI NUOVO AL TOP La sua ultima vittoria risaliva alla seconda manche di Magny Cours dell’anno scorso, mentre il suo inizio di stagione 2018 gli aveva permesso di centrare solamente due terzi posti, prima in Australia e poi nella prima manche thailandese. In Gara 2, però, Chaz Davies ha tirato fuori definitivamente gli artigli, sfoderando sul circuito di Buriram una prestazione davvero convincente che l’ha portato ad assaporare di nuovo il gradino più alto del podio. Scattato dalle retrovie, il gallese della Ducati ha lasciato sfogare i propri avversari per poi rendersi protagonista di sorpassi a ripetizione che lo hanno portato a comandare la corsa, terminandola al primo posto sotto la bandiera a scacchi.

REA AL LIMITE Una tattica vincente quella del numero 7 di Borgo Panigale, che ha così centrato il suo 28esimo successo in carriera davanti alle due PATA Yamaha di Van der Mark e Lowes, decisamente combattive e sempre più mature per aspirare alla tanto agognata vittoria iridata. Quarto e un po’ in affanno il Campione del Mondo in carica, un Jonathan Rea che nella seconda manche thailandese è arrivato davvero al limite con i freni della sua Kawasaki, accontentandosi alla fine di un piazzamento che, però, gli ha regalato di nuovo la leadership del Mondiale.

MELANDRI IN AFFANNO Dopo la doppietta di Phillip Island, si è inabissato invece Marco Melandri, decisamente in difficoltà a Buriram al punto da portare a casa dei risultati poco convincenti che gli hanno fatto perdere la testa della Classifica per soli due punti. In Gara 2 “Macho” ha pagato di nuovo l’instabilità della sua Panigale R, venendo preceduto dal sempre più concreto Xavi Forés e dalla Honda di Leon Camier. Hanno completato, infine, la top ten Toprak Razgatlioglu, Lorenzo Savadori e Patrick Jacobsen.

ORDINE DI ARRIVO Qua di seguito l’ordine di arrivo della seconda manche del secondo round SBK 2018 in Thailandia.

PILOTA TEAM 1. Chaz Davies Ducati 2. Michael Van der Mark Yamaha 3. Alex Lowes Yamaha 4. Jonathan Rea Kawasaki 5. Xavi Forés Ducati 6. Leon Camier Honda 7. Marco Melandri Ducati 8. Toprak Razgatlioglu Kawasaki 9. Lorenzo Savadori Aprilia 10. Patrick Jacobsen Honda 11. Yonny Hernandez Kawasaki 12. Loris Baz BMW 13. Roman Ramos Kawasaki 14. Jake Gagne Honda

