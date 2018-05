Autore:

Simone Dellisanti

FISH AND CHIPS Con il Gran Premio di Donington 2018 la Superbike riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Imola. Sul circuito di Donington la sfida si riaccende a partire da venerdì (25 maggio) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Donington in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del sesto round di questa Stagione.

LE CURIOSITA' Sesto round del Mondiale Superbike 2018: ci troviamo in Inghilterra, nelle Midlands orientali e precisamente nella Foresta di Sherwood, famosa per la leggenda di Robin Hood e... per il circuito di Donington Park, che ha ospitato il Campionato delle derivate dalla serie sin dalla sua nascita nel 1988. Anche se per fasi alterne, dal momento che dal 2001 al 2007 e dal 2009 al 2011 il tracciato inglese ha lasciato campo libero al suo simile nel Northamptonshire, quella Silverstone tuttora impegnata con la MotoGP e la Formula 1. Costruito nel 1931, la pista di Donington è lunga 4,023 km e presenta 12 curve, delle quali sette a destra e cinque a sinistra, mentre la casella numero 1 della pole position è posizionata alla sinistra dello schieramento di partenza..

ORARI TV Il sesto round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Donington: prove, qualifiche e gara.