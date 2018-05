Autore:

Giulio Scrinzi

SESTA TAPPA Dopo la doppietta incontrastata di Jonathan Rea sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il Mondiale SBK 2018 è pronto ad accendere nuovamente i motori questo fine settimana, quando andrà in scena il sesto appuntamento stagionale. Stavolta le maximoto derivate dalla serie si daranno battaglia sul circuito di Donington Park, in Inghilterra, dove il Campione del Mondo in carica dovrà difendere il proprio primato in classifica dai suoi connazionali Chaz Davies e Tom Sykes. Ce la farà?

COSì IN TV Qua di seguito gli orari tv del sesto round del Mondiale SBK 2018, trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2.

Sabato 26 maggio 2018

10:00 - Superbike FP4

11:45 - Superpole

14:15 - Gara 1

Domenica 27 maggio 2018

14:00 - Gara 2