Autore:

Simone Dellisanti

MULINI E TULIPANI Con il Gran Premio d'Olanda 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Catalogna. Sul circuito olandese di Assen la sfida si riaccende a partire da venerdì 29 giugno pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Olanda in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi dell'ottavo round di questa Stagione.

IL TRACCIATO L'ottavo round del Motomondiale 2018 si sposta nei Paesi Bassi, più nello specifico in Olanda dove si trova il famoso Circuit van Drenthe, conosciuto anche come TT Circuit Assen: si tratta di una pista storica, quell'Università delle Moto che ha ospitato il GP d'Olanda fin dal 1949 ed era rinomata tra i piloti per le sue difficoltà e per la sua conformazione con curve secche, curvoni veloci ed elevatissime velocità medie di percorrenza. Questo fino al 2006, quando questo tracciato misurava ancora 6 km: poi, per motivi di sicurezza, è stato ridotta alla configurazione attuale di 4,542 km con 18 curve totali (sei a sinistra e dodici a destra), la quale ne ha alterato in parte la fama. Prima del 1949, inoltre, il GP locale si svolgeva su strade aperte al pubblico e per questo motivo è stato rinominato con la sigla “Tourist Trophy”, in onore della celebre gara dell'Isola di Man. Infine, fino al 2015 le gare si sono sempre svolte l'ultimo sabato di giugno, mentre dal 2016 hanno iniziato ad essere disputate nella giornata di domenica.

LE STATISTICHE Il pilota con più vittorie all'attivo (3) è Valentino Rossi, che detiene anche il primato assoluto del circuito firmato nel 2015 (1'32''627). Andando più indietro nel tempo, Giacomo Agostini aveva fatto di meglio con ben 5 successi consecutivi (dal 1968 al 1972) nella classe 500, alla pari di Mick Doohan (dal 1994 al 1998) qualche anno più tardi. L'anno scorso, invece, il vincitore è stato proprio il nostro Dottore di Tavullia, il quale è stato capace di battere Danilo Petrucci e Marc Marquez

ORARI TV L'ottavo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP d'Olanda 2018: prove, qualifiche e gara.