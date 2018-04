Autore:

Danilo Chissalè

grazie agli oltre 200.000 voti espressi dagli appassionati sul sito scramblerducati.com, hanno battuto la concorrenza di altre 128 partecipanti candidandosi per la finale che si terrà durante il WDW 2018 di Misano.

LE CATEGORIE Quattro le categorie in cui poter partecipare: “Best Dealer” riservata a tutti i concessionari ufficiali Ducati, “Best Private Customizer” per tutte le officine specializzate in customizzazione, “Best Customer” dedicata ai clienti Scrambler e “Rookie Rumble”, per gli appassionati under 35 che hanno personalizzato uno Scrambler Sixty2. Le finaliste sono i vincitori di ogni categoria , abbiamo quindi la “ESG Rumble 400” proposta da Ducati Poland per la cartegoria Best Dealer, The Batass” realizzata da Piotr, specialista di customizzazioni anch’egli proveniente dalla Polonia e due esponenti tailanesi rispettivamente con “Black Ant” e “Aree” su base Scrambler Sixty2

LA GIURIA A decidere il vincitore, che si aggiudicherà un viaggio per due persone in California, sarà una giuria di esperti, composta da designer, motociclisti e customizer. Durante i WDW oltre ad ammirare le moto potrete conoscere i realizzatori di queste speciali opere d'arte. Qual'è la vostra preferita?