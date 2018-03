Autore:

Giulio Scrinzi

TOUR 2018 Dopo il successo dello scorso anno, il Suzuki DemoRide Tour è pronto a partire anche nel 2018, con una sesta edizione ancora più ricca di contenuti. Saranno 69, infatti, gli appuntamenti che andranno in scena nella nostra penisola, i quali toccheranno ben 15 regioni nell'arco di quattro mesi, da marzo a giugno 2018. L'obiettivo? Sempre lo stesso: dare agli appassionati di tutta Italia l’opportunità di testare in prima persona e in modo totalmente gratuito alcuni dei principali modelli della Casa di Hamamatsu.

LE MOTO IN PROVA Quest'anno il DemoRide Tour 2018 permetterà di salire in sella a sette modelli, tra i quali le V-Strom 650 e 1000XT (anche in versione Globe Rider), ma anche la nuova naked GSX-S750 YUGEN e la cafè racer SV650X-TER. Chi preferisce la sportività sarà allo stesso modo accontentato, perchè saranno disponibili le GSX-S1000 e GSX-S1000F, mentre chi è in cerca della comodità potrà provare il celebre Burgman 400.

LE TAPPE DEL WEEKEND I primi appuntamenti del DemoRide Tour 2018 prenderanno il via questo fine settimana, per la precisione sabato 3 marzo a Palermo presso il dealer Gambino Moto e domenica 4 marzo a Messina, da Cintioli. Il weekend successivo, invece, saranno le città di Catania (sabato 10 marzo) e di Siracusa (domenica 11 marzo) ad essere protagoniste. Un DemoRide, infine, sarà organizzato anche in occasione dei Motodays 2018, in programma dall'8 all'11 marzo. Come registrarsi? Basta collegarsi al sito www.suzukitour.it e scegliere data, luogo e modello da provare per circa 30 minuti su strade aperte al traffico.