Autore:

Danilo Chissalè

SPECIAL EDITION Debuttano nei concessionari le nuove V-STROM 1000 Feel More e Globe Rider, edizioni speciali della moto Adventure Touring di Hamamatsu che, Dal 10 gennaio, saranno acquistabili a condizioni estremamente vantaggiose. I due allestimenti saranno disponibili sia per la versione standard sia sulla V-Strom 1000 XT.

FULL OPTIONAL Non si tratta di nuovi modelli, bensì di due pacchetti di accessori, già presenti a catalogo, che acquistati separatamente avrebbero un costo decisamente superiore. Entrambe le versioni possono essere ordinate sia sulla base della V-STROM standard sia partendo dalla più grintosa V-STROM XT, che ha di serie le ruote a raggi, il manubrio a sezione variabile, i paramani e il puntale sotto al motore.

V-STROM 1000 FEEL MORE La V-STROM 1000 Feel More viene consegnata con le valigie laterali montate sui supporti originali e la borsa da serbatoio in tessuto da 11 litri (espandibile sino a 15 litri) installata sulla piastra di fissaggio specifica. Il serbatoio è dotato anche di adesivo di protezione, mentre a completare il kit sono le barre paramotore e il cavalletto centrale, utili a proteggere e sostenere adeguatamente la moto in ogni situazione. La Suzuki V-STROM 1000 Feel More è proposta a un prezzo di 13.790 Euro franco concessionario, mentre la V-STROM 1000 XT Feel More costa 14.290 Euro, sempre f.c.. In entrambi i casi il vantaggio cliente ammonta a ben 624 Euro.

V-STROM 1000 GLOBE RIDER La Suzuki V-STROM 1000 Globe Rider aggiunge un ulteriore pacchetto di accessori al già ricco equipaggiamento della Feel More per viaggiare verso le mete più lontane, in tutte le stagioni e su qualsiasi fondo. In aggiunta a tutto quanto già citato per la Feel More, la Globe Rider propone infatti anche l’estensione per rendere più ampia la base del cavalletto laterale, le manopole riscaldabili e il kit dei fari supplementari antinebbia. La V-STROM 1000 Globe Rider è venduta a 14.490 Euro f.c., che diventano 14.990 Euro f.c. nel caso della V-STROM XT. Per la moto in configurazione Globe Rider il vantaggio cliente sale ulteriormente e ammonta a 949 Euro.

ACQUISTABILI Nel caso foste già in possesso di una Suzuki V-Strom M.Y 2017 o avete già acquistato una M.Y 2018 non temete, gli accessori del pacchetto Feel More possono essere acquistati in blocco a 1.100 Euro mentre il kit Globe Rider ha un costo di 1.800 Euro. Gli importi sono da intendersi iva inclusa, mentre esclusa resta la manodopera necessaria per il montaggio delle varie parti.