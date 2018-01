Autore:

Danilo Chissalè

ABITUE’ BMW sarà presente per il quinto anno consecutivo al MotorBike Expo di Verona, dimostrandosi una vera abituè della kermesse riservata alle moto special e heritage. I fan della casa dell’Elica potranno ammirare tutta la gamma R nine T, le turistiche K 1600 B e K 1600 Grand America e quattro modelli speciali, dal 18 al 21 gennaio presso il padiglione 4.

LA FAMIGLIA R NINE T In uno stand completamente rinnovato secondo la filosofia del “Make Life a Ride”, BMW esporrà tutta la gamma del mondo heritage: le stradali R nineT, R nineT Racer e R nineT Pure, e le più avventurose R nineT Urban G/S e R nineT Scrambler. Cuore pulsante di tutta la famiglia heritage è il caratteristico motore Boxer a raffreddamento aria/olio che assicura tutto il suo classico piacere di guida, lo stesso montato sulle vecchie R 1200 GS.

QUALCOSA DI SPEZIAL Con il lancio della R nine T, BMW è entrata nel mondo delle personalizzazioni creando il reparto personalizzazioni Spezial: un servizio di customizzazione in cui si può modificare a piacere, grazie ad un ricco catalogo di nuovi accessori originali, la propria moto direttamente durante la fase di assemblaggio. BMW Spezial sarà presente al salone con tutta la linea di accessori dedicata alla famiglia R nine T.

NON SOLO HERITAGE In esposizione al MBE non troverete solo la linea heritage di BMW, saranno infatti presenti anche le ultime nate della gamma touring della casa bavarese, la K 1600 B, una bagger adatta al turismo a lungo raggio, e la K 1600 Grand America Tourer dalle alte prestazioni e dal lusso di una comodità senza precedenti