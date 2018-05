Autore:

Giulio Scrinzi

BARCELLONA Questo fine settimana la Formula 1 torna ad accendere i motori e lo fa nella splendida cornice del circuito di Barcellona-Catalunya, sede della prossima sfida del Mondiale di F1 2018. Su questo circuito Lewis Hamilton arriverà da leader del Campionato con soli quattro punti di margine su Sebastian Vettel, con il quale l'anno scorso aveva fatto scintille sul Montmelò: la storia si ripeterà di nuovo anche quest'anno?

COSì IN TV Qua di seguito gli orari del GP di Spagna di F1 2018, che sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8.

Venerdì 11 maggio 2018

11:00 - FP1 (Sky Sport F1 HD)

15:00 - FP2 (Sky Sport F1 HD)

Sabato 12 maggio 2018

12:00 - FP3 (Sky Sport F1 HD)

15:00 - Qualifiche (Sky Sport F1 HD)

20:00 - Qualifiche (replica TV8)

Domenica 13 maggio 2018

15:10 - Gara (Sky Sport F1 HD)

21:00 - Gara (replica TV8)