Autore:

Simone Dellisanti

GP ITALIA Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Monza per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP del Belgio. Sul circuito di Monza la sfida si riaccende a partire dal 31 agosto con le prove libere fino a domenica 2 settembre, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Monza in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del quattordicesimo GP di questa Stagione.

IL TRACCIATO Monza ospita fin dal 1922 il classicissimo GP d'Italia. Situtato all'interno del Parco di Monza, la pista briazola, da sempre soprannominata “il Tempio della Velocità”, oggi è lunga 5,793 km e presenta dodici tra le curve più famose al mondo, tra cui il curvone Biassono, la variante della Roggia, le due curve di Lesmo, il Serraglio, la variante Ascari e la spettacolare Parabolica finale che immette sul rettilineo d'arrivo. Costruito negli anni '20 e completato in appena sei mesi, è il terzo tracciato permanente più antico dopo quello di Brooklands (Gran Bretagna) e quello di Indianapolis (Stati Uniti). Assieme al circuito da Gran Premio, modificato tante volte nel corso degli anni per aumentare la sicurezza dei piloti, è dotato anche di un velocissimo anello sopraelevato da 4,5 km utilizzato nel XX secolo per le competizioni internazionali, oggi invece facente parte del museo della velocità inaugurato presso l'autodromo nel giugno 2015.

I BIGLIETTI Collegandosi al sito www.monzanet.it, tutti gli appassionati del Circus iridato potranno acquistare in prevendita i biglietti per accedere ai tre giorni della tappa tricolore del Mondiale di Formula 1 2018. Mai come in questo caso, chi prima arriva meglio alloggia… quindi tutti i fans che li acquisteranno subito potranno risparmiare fino a 60 euro sul prezzo finale di listino.

ORARI TV Il round italiano del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita su TV8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP d'Italia 2018: prove, qualifiche e gara.

