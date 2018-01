Autore:

Giulia Fermani

A SPASSO CON KAROQ Porte Aperte il week end del 27 e 28 gennaio per accompagnare il debutto commerciale della Nuova Skoda Karoq, la sorellina della Kodiaq che sostituirà la Skoda Yeti, rispetto alla quale è più lunga di 16 cm in lunghezza (4,38 metri) e 5 in larghezza (1,84 metri). Nata sulla piattaforma modulare Mqb del Gruppo Volkswagen, la nuova Karoq che abbiamo già incontrato al Salone di Francoforte 2017 sarà protagonista presso tutta la rete delle concessionarie italiane, dove metterà in mostra il suo stile e i suoi contenuti tecnologici.