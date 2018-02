Autore:

Marco Congiu

QUELLA ELETTRICA Quando è stata presentata all'ultimo Salone di Francoforte, abbiamo saputo che la nuova BMW X3 sarebbe stata anche elettrica e plug-in, rivale dichiarata della Tesla Model X. Ora, finalmente, possiamo mostrarvi le prime immagini e foto spia del SUV elettrico. Vediamo come cambia.

NON SCARICA Esteticamente, le differenze della BMW iX3 rispetto alla X3 standard sono minimal: quella che salta più all'occhio è lo sportello che nasconde la presa di ricarica nella parte anteriore-sinistra, poco più avanti del lato guida. Al posteriore, poi, scompaiono anche i terminali di scarico, del tutto inutili su auto e SUV elettrici.

LE RIVALI Non si sa ancora molto sulla nuova BMW iX3: quello che sappiamo, però, sono i tempi di arrivo, stimati attorno al 2020, un anno dopo la nuova Mini elettrica. Scheda tecnica e performance sono ancora oscure, ma si conoscono già le rivali: Audi E-Tron, Mercedes EQ C e Jaguar I-Pace, e non è escluso che qualcuna si possa presentare già al Salone di Ginevra 2018.