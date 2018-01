Autore:

Luca Cereda

SAVE THE DATE Se siete curiosi, circolettate in rosso il primo marzo e fatevi trovare davanti al computer: quel giorno Jaguar presenterà online il SUV I-Pace, che successivamente porterà al salone di Ginevra 2018 esponendolo al pubblico in anteprima mondiale.

500 A ZERO E' la prima elettrica di Jaguar nonché uno dei primissimi SUV che va solo a batteria (e solo per questo costerà più di una F-Pace). A trazione integrale, con un motore sincrono montato per asse (da 200 cv ciascuno), e un pacco batterie da 90 kWh che le garantisce 500 km di autonomia, secondo i calcoli di Jaguar nell'omologazione EUDC.

RECUPERA IN FRETTA Non solo: la batteria della Jaguar I-Pace si ricarica in fretta. Si può allacciare a una colonnina DC da 100 kW recuperando l'80% dell'autonomia in tre quarti d'ora. Essendo una Jaguar ed essendo un SUV a trazione integrale, le aspettative nei suoi confronti sono alte anche quanto a resistenza alle basse temperature e performance sulla neve. Gli inglesi l'hanno testata a 40° sotto zero e fatta testare dai clienti sulle nevi scandinave. Clicca il video e scopri com'è andata.