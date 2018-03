Autore:

Marco Congiu

MOTIVARE L'AMBIENTE Non usa mezzi termini Sergio Marchionne per descrivere i risultati di Jeep in Europa nel 2017. Come riportato da Autocar, il boss di FCA parla di “lousy performance”, traducibile con un italianissimo «risultati scadenti», per i fuoristrada di Fiat Chrysler Automobiles. Jeep, però, ha davanti a sé un 2018 in cui metterà sul mercato quattro novità: Renegade 2018, nuova Wrangler, Cherokee restyling ed il primo anno a pieno regime per la nuova Compass. Perché essere pessimisti?

IL NOSTRO ANNO Per Jeff Hines, il nuovo vertice europeo dei fuoristrada di FCA, il 2018 sarà «l'anno di Jeep». Per il manager, Jeep potrebbe trovare spazio nel mercato inglese, tradizionalmente dominato da Land Rover. Il ruolo dei venditori sarà determinante sotto questo aspetto, come rivela Hines. «Dobbiamo far sapere che siamo in grado di realizzare ottime auto sia a livello di guidabilità che di praticità degli interni per l'utilizzo quotidiano, capaci di soddisfare i bisogno dei nostri clienti.»

I FANTASTICI QUATTRO E allora facciamo un po' il punto sui quattro modelli che dovranno spingere alle stelle le vendite Jeep nel nostro continente. Cominciamo dalla più piccola, la Renegade: prodotta a Melfi, è costantemente tra i SUV più venduti in Italia. Di recente sono arrivate nuove feature per quanto riguarda infotainment e connettività, quindi è logico pensare che il suo successo possa continuare. La nuova Compass, poi, è un modello che ha poco da invidiare alla concorrenza, sia in termini di qualità percepita che di divertimento di guida. E in fuoristrada, poi, sono pochi i SUV che le possono tenere testa, come abbiamo visto in questa comparativa. La Jeep Cherokee 2018 si avvicina maggiormente alle linee tracciate dalla nuova Compass, aggiornandosi nell'infotainment e nei materiali degli interni. La nuova Wrangler vista al Salone di Ginevra, poi, non perde nulla del suo fascino duro e puro, facendo comunque qualche concessione al confort per gli occupanti. Questi quattro modelli sapranno portare Jeep dove si augura l'entourage di FCA? Non ci resta che aspettare. Ma in ogni caso ci sono altre novità in serbo: guarda questi 7 nuovi concept Jeep appena presentati...