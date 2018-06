Autore:

Lorenzo Centenari

TRUFFE MILIONARIE Stavolta l'accusa non giunge da un Paese in concorrenza. Stavolta gli investigatori parlano la stessa lingua dell'imputato, e dopotutto - visto il giro di vite dei politici locali - non sorprende come a puntare il dito contro Mercedes sia ora la stessa KBA, cioè l'Autorità tedesca dei trasporti. Secondo la quale Daimler avrebbe equipaggiato i propri nuovi diesel Euro 6 di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni non conformi al regolamento. Sarebbero 5 i "defeat device" illeciti, adottati a quanto pare su circa un milione di veicoli. A riportare la notizia, il settimanale Bild am Sonntag.

DIESELGATE 2.0 In sostanza, similarmente a come avrebbe agito Volkswagen (che polverone ha sollevato, il dieselgate), i software incriminati servirebbero a falsificare le emissioni nocive contenute nei fumi di scarico, gas che in realtà trasporterebbero valori di ossidi di azoto notevolmente più elevati rispetto al consentito. Non è chiaro se la frode si limiti a una categoria di modelli in particolare. Né Daimler commenta l'accaduto, limitandosi a ribadire come le autorità godano della piena collaborazione per fare luce una volta per tutte sulla...fumosa vicenda.