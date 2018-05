Autore:

Lorenzo Centenari

DIESEL CONTRO DIESEL Come essere abbattuti dal fuoco amico. Sarà la patria di Rudolf Diesel, con ogni probabilità, ad affondare la prima concreta pugnalata al cuore dei propulsori a gasolio. Sempre più isolati, abbandonati al proprio destino, difesi a spada tratta solo da qualche sacca di resistenza. Il Tribunale federale tedesco ha autorizzato le amministrazioni locali ad adottare il divieto di circolazione alle auto diesel con effetto immediato. La Germania fa sul serio, altroché.

CONDANNA A MORTE Il provvedimento della Corte federale è ovviamente ricco di distinguo e corollari, ma tant'è. Ai proclami, la locomotiva industriale europea (proprio in seguito alle osservazioni della Commissione Ue in materia di emissioni inquinanti, tema che affligge numerose città tedesche) fa seguire i fatti. E agli automobilisti, nonché ai costruttori stessi, non resta che prenderne atto. Pazienza per gli investimenti tecnologici già in corso, i reporti scientifici, etc.

LARGO AI GIOVANI Le autorità cittadine avranno dunque facoltà di applicare il bando da un momento all'altro. Il divieto di accesso interesserà in linea generale i diesel pre Euro 6, ma è allo studio una formula per raggiungere lo stadio più severo in maniera graduale. Applicando dapprima il regolamento ai diesel fino a Euro 4, per poi estenderlo nel 2019 anche ai veicoli Euro 5. Eccezione anche per determinate categorie di auto, veicoli commerciali compresi.

DEUTSCHLAND DIESEL-FREE? Città ad alto tasso di emissioni di NOx come Stoccarda, Amburgo, Lipsia e Monaco di Baviera si preparano dunque a cacciare dalle proprie strade le vetture a gasolio, quelle almeno non conformi alle più recenti norme antinquinamento. Per dare un'idea: in Germania, solo 2,7 milioni di auto diesel - su un parco di 15 milioni di veicoli - già rispecchiano la tecnologia Euro 6. L'impatto sul settore auto? Stimate perdite per 15 miliardi di euro. Una discreta grana, insomma.