Autore:

Giulia Fermani

DIESEL: VIETATO A MILANO DAL 2025 Dopo l’annuncio dell'esponente del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi di voler bandire le auto a gasolio dal centro storico di Roma dal 2024 si torna a parlare di diesel. A metterlo fuorilegge, stavolta, è il Comune di Milano. La proposta di eliminare i motori diesel dalle strade di Milano entro il 2025, partito dalla lista Noi Milano, ha incontrato il consenso del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. In disaccordo, invece, Lega e Forza Italia.

NUOVI DIVIETI PER GASOLIO E AREA C I primi ad essere messi fuorilegge, per raggiungere l'obbiettivo di una Milano libera dai motori a gasolio, saranno i Diesel Euro 4 senza il filtro antiparticolato, nel 2019. Il divieto, inizialmente circoscritto ai giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e solo nei mesi invernali, sarà poi esteso nel 2021 al sabato e tutti i mesi dell'anno. Il blocco totale delle auto a gasolio è atteso nel 2025, anno successivo al blocco dei diesel Euro 5. La guerra all'inquinamento del Comune di Milano non riguarda, però, solo i diesel: dal 2023, infatti, l'ingresso all'Area C sarà vietato ai diesel Euro 5 e 7 e i benzina Euro 0, 1 e 2. Restrizione che si estenderà a tutti i motori endotermici a partire dal 2030.

