Autore:

Marco Congiu

SI CAMBIA La prima critica che ogni detrattore di Audi muove alla casa del Gruppo Volkswagen è semplice e diretta: dall’A3 all’A8 le auto sono molto simili dal punto di vista del design. La casa dei Quattro Anelli, ora che si è creata una fortissima fetta di appassionati in giro per il mondo ha deciso di cambiare e stravolgere le carte in tavola, andando a ritoccare proprio quel design che rappresenta il suo primo richiamo identitario

Q2 DOCET Qualcosa, a voler ben guardare, è già in atto. Avete presente la nuova Q2, il baby-SUV di Ingolstadt che ha fatto entrare Audi in un segmento per lei nuovo? Per certi versi, la Q2 è la capostipite del nuovo corso stilistico di Audi, aspetto decisamente più evidente con nuova A8 e nuova A7 Sportback. Rupert Stadler, CEO di Audi, in un’intervista ad Autocar ha confermato questa visione d’insieme: «vogliamo dare ad ogni auto il proprio personale look».

GRAZIE CINA Una volta reso riconoscibile praticamente in tutto il mondo il brand Audi, e soprattutto dopo aver sfondato in un mercato fondamentale come quello cinese, la casa del Gruppo Volkswagen vuole dare maggior personalità alle sue creazioni, diversificandole. E allora, con la nuova A6 in prossima uscita, accompagnata da veicoli inediti come l’E-Tron Crossover e la E-Tron Crossback, oltre alla Q8 ed alla nuova Q3, non ci resta altro da fare che aspettare e vedere. L’arrivo di powertrain elettrici, poi, garantirà ai designer maggior libertà d’azione, lasciandoli lavorare meglio sulla caratterizzazione di ogni singolo modello.