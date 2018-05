Autore:

FASTEST SUV? Si fregia a buon diritto del titolo di Suv più emozionante da guidare. Delle sue proprietà di sport utility da sparo, si compiace allo specchio lei per prima (vedi spot televisivo), tuttavia l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ispira passione anche tra gli addetti ai lavori, oltre che nel pubblico. Ebbene, se è vero che lo scettro di Suv più "pistaiolo", grazie alla combinazione esclusiva di motore e telaio, al momento non glielo contesta nessuno, l'etichetta di "fastest Suv ever" in realtà non gli appartiene. Esistono concorrenti ancor più veloci, dei suoi 283 km/h. Almeno, in rettilineo. Noi ne abbiamo contati cinque.

LAMBORGHINI URUS Sotto il cofano del super-Suv del Toro tuona un V8 biturbo da 650 cv e 850 Nm che spinge la Lamborghini Urus da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,8 secondi, con una cambio a 8 marce con convertitore a dettare i tempi della progressione. Velocità massima, 305 km/h. Va da sé, cotanta esuberanza non è proprio l'emblema dell'understatement, parlando di consumi e di emissioni: 12,7 l/100 km e 290 g/km di CO2. Ancora meno politicamente corretto il prezzo, che per l'Italia ammonta a 168.852 euro più Iva.

PORSCHE CAYENNE TURBO A Stoccarda di prestazioni forti se ne intendono, e così l'ultima generazione di Cayenne Turbo stacca anche la nostra Stelvio Quadrifoglio, sebbene per la miseria di 3 km/h (286 km/h). A propellere la Cayenne top di gamma, uno stupefacente V8 da 4 litri, 550 cavalli e 770 Nm di coppia (30 cv e 20 Nm in più della versione precedente). E col pacchetto Sport Chrono, nella pratica dello 0-100 km/h il cronometro si ferma a 3,9 secondi. E parliamo di un Suv di quasi 5 metri. Aerodinamica attiva e trazione integrale sopraffina completano un quadro mozzafiato.

JAGUAR F-PACE SVR In realtà il Giaguarone da corsa, con la Stelvio Quadrifoglio, taglia il traguardo a parimerito. 283 km/h la velocità di punta calcolata per la F-Pace SVR, l'edizione rielaborata dalla divisione Special Vehicle Operations. 0-100 km/h in 4,3'' lo spunto da fermo. A limare decimi di secondo contribuiscono anche i dettagli, come lo scarico alleggerito di 6,6 kg. Calibrata è anche l'elettronica: servoassistenza, Torque Vectoring, trazione integrale (sulla SVR gestita da un differenziale elettronico attivo) e controllo di stabilità hanno un setting differente rispetto alla F-Pace più "civile". Bang.

LISTER LIGHTNING Basato sulla medesima architettura della Jaguar F-Pace SVR, il "Fulmine" Lister debutterà nel 2019 ma verrà costruito in soli 99 esemplari. 139.950 sterline (159.000 euro) il prezzo per accaparrarsene uno, e godere così a piene mani della straripante potenza del suo 8 cilindri 5.0 sovralimentato da 666 cv. La futura Lister, espressione di una speciale joint venture tra il Giaguaro e la celebre factory britannica, è accreditata di un top speed di 200 mph, ovvero 322 km/h. Incredibile a dirsi, eppure anche un mostro sacro come Lamborghini Urus non potrà far altro che darle strada.

SVM QASHQAI-R D'accordo, del popolare modello di serie conserva il nome e poco più. Non solo sotto il cofano del Qashqai-R pulsa il 3,8 litri V6 biturbo della Nissan GT-R. Lavorando su compressore e centralina, il motore stesso è infatti stato potenziato fino a raggiungere quota 2.000 cv. Sta di fatto che osservare un Suv sfrecciare a 382,7 km/h, il valore raggiunto su una pista aeroportuale durante l'edizione 2018 del contest Vmax 200, è a dir poco un'esperienza fuori dall'ordinario. Complimenti alla Severn Valley Motorsport, la compagnia che ha trasformato Qashqai nel Suv più veloce al mondo.