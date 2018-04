Autore:

Lorenzo Centenari

JET QASHQAI Se esiste un Suv che in carriera di successi ne ha raccolti, questo è sua maestà Nissan Qashqai. Gli mancava giusto il titolo di sport utility più veloce al mondo. Detto, fatto. A consegnare al best seller giapponese il riconoscimento di migliore Suv da sparo, la tonante Qashqai-R elaborata dalla britannica Severn Valley Motorsport. Come cornice della sensazionale impresa, l'edizione 2018 del celebre contest di velocità Vmax 200 svoltosi in Inghilterra i giorni scorsi. Tenetevi forte: top speed di 382,7 km/h. Per intenderci, la concorrente Koenigsegg Agera RS non è andata oltre i 356 km/h. Game, set, match.

PISTAAA! D'accordo, la SVM Qashqai-R, del modello di serie conserva il nome e poco più. Non solo sotto il cofano pulsa il 3,8 litri V6 biturbo della Nissan GT-R. Lavorando sul compressore e manomettendo ad arte la centralina, il motore stesso è infatti stato potenziato fino a raggiungere la siderale quota di 2.000 cv. Sta di fatto che osservare un Suv sfrecciare a quasi 400 km/h non è esperienza di tutti i giorni, qualunque fosse il prezzo necessario alla missione. E così passa di mano anche lo scettro di "fastest Suv in the world": da una Toyota Land Cruiser, che nel 2017 fece 370 km/h di tachimetro, a una insaziabile Qashqai formato dragster.