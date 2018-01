Autore:

Emanuele Colombo

ARRIVA QUESTA ESTATE Il lancio è previsto per l'estate 2018, intanto comincia a svelarsi la nuova BMW Serie 8, maxi coupé a due porte che avevamo anticipato pochi giorni fa in versione Cabrio. La foto ufficiale ritrae il posteriore, in una penombra che lascia comunque intuire la somiglianza con gli altri due scatti non ufficiali, catturati in officina.

CAMBIA IL MUSO Le linee della BMW Serie 8 di produzione risultano, come era prevedibile, parecchio addomesticate rispetto a quelle della Serie 8 Concept presentata a Villa d'Este nel 2017. Il muso, in particolare, è meno affilato e più proporzionato. Più in linea con quanto ci si aspetta da un'auto che deve sottostare a precise regole per la protezione dei pedoni.

ANCHE A TRAZIONE INTEGRALE Dalla silhouette del teaser ufficiale si nota il profilo del tetto sagomato come sull'attuale M4, mentre dalle foto in officina sembra di intuire che la nuova Serie 8 avrà in gamma una versione 850i, equivalente quindi nelle prestazioni con una versione di 5 litri di cilindrata alimentata a benzina, con trazione integrale xDrive.

PREVISTO L'ALLESTIMENTO M-SPORT Altre foto, di un muletto caricato su una bisarca, mostrano quella che dovrebbe essere una versione M-Sport, con impianto frenante dedicato: dischi di maggiore diametro e pinze anodizzate blu. Non può trattarsi di una vera M8 per via degli scarichi: doppi e non quadrupli, la cui bocca è significativamente più piccola della cornice cromata rettangolare. La linea dell'auto, comunque, è molto filante: non vediamo l'ora di vederla dal vivo.