Autore:

Luca Cereda

L'uscita nelle concessionarie della Mercedes Classe A 2018 è prevista per maggio. La Classe A nuova è però già disponibile agli ordini e a un preventivo attraverso il configuratore ufficiale di Mercedes-Benz, che ha pubblicato il prezzo di listino delle versioni attualmente disponibili. Si parte da 29.900 euro (ipt esclusa) per una Mercedes Classe A 180 d Automatic. Scopriamo insieme tutti i prezzi, i motori diesel e benzina, gli allestimenti e gli optional che si possono scegliere per interni ed esterni.

LE MOTORIZZAZIONI A LISTINO

In fase di lancio la più economica, nonché l'unica opzione a gasolio, è, come detto, la Classe A 180 d Automatic a 29.900 euro con motore 1.5 da 116 cavalli e cambio doppia frizione 7G-DCT. Più o meno nello stesso ordine di prezzo (30.000 euro) c'è la A 200 con il nuovo motore 1.3 turbo benzina da 163 cavalli abbinata al cambio manuale a 6 marce. Per averla automatica bisogna spendere circa 2.150 euro in più: 32.170. Infine si passa alla Classe A 250 con il 2.0 litri benzina da 224 cavalli e cambio automatico per circa 38.700 euro.

COSA E' DI SERIE PER TUTTE LE VERSIONI

Indipendentemente dall'allestimento, tutte le versioni attualmente ordinabili hanno il nuovo sistema multimediale MBUX con touchpad, almeno in configurazione da 7 pollici. Garantite sono anche la telecamera posteriore per la retromarcia, i servizi me Connect basati sul modulo LTE, la chiamata d'emergenza automatica in caso di incidente e il pacchetto Comfort.

Tra le dotazioni di sicurezza si segnalano il sistema anti-sbandamento attivo, il brake assist e il rilevatore di limiti di velocità e, continuando sull'elettronica, il cruise control Tempomat, l'Adaptive Brake con funzione Hold e il Dynamic Select con quattro programmi di marcia. Compreso nel mix c'è anche l'assetto comfort ribassato, di 15 mm più basso e più rigido rispetto a quello serie. Completano il quadro battitacco Mercedes Benz e lo schienale posteriore frazionato.

GLI ALLESTIMENTI

Sono quattro. Si parte dall'Executive, che prevede rivestimenti in tessuto e tappezzeria in velours, clima automatico (mono zona), fari alogeni con luci diurne a LED, volante sportivo e cerchi da 16''. Con 1.170 euro in più si passa a una Classe A Business e si ottiene, tra gli altri, il navigatore con informazioni sul traffico “real time”. Oltre al Visibility Light Pack (per l'illuminazione interna),a un pacchetto-esterni con mascherina Matrix e bocchette del clima colorate, volante in pelle, sedili Comfort e rivestimenti misto pelle-tessuto.

Sale invece a 2.770 euro la differenza di prezzo con l'allestimento Sport, dove spiccano la mascherina Matrix nera, i cerchi in lega da 17'', le cromature esterne (finestrini e linea di cintura), il paraurti sportivo e il clima bizona in aggiunta a quanto detto sopra. Una nuova Classe A 2018 Premium – sovrapprezzo minimo 4.720 euro – è equipaggiata con mascherina Matrix AMG, paraurti anteriore sportivo, cerchi da 18'' della linea AMG, sedili in pelle e microfibra, volante in pelle Nappa con disegno a tre razze, tappetini AMG, pedaliera sportiva e fari a LED High Performance.

QUANTO COSTANO GLI OPTIONAL

E' una lunga lista, quella degli accessori e dei pacchetti con i quali è possibile arricchire la nuova Mercedes Classe A 2018. Ne citiamo alcuni, a nostro parere significativi disponibili per queste versioni: rivestimenti in pelle (1.403 euro), tetto panoramico scorrevole (1.134 euro), sospensioni attive (1.207 euro), fari LED High Performance (1.012 euro), navigatore (793 euro), display da 10,25 pollici per l'infotainment (549 euro), haead up display (1.207 euro), stereo Burnmester (506 euro), integrazione Apple e Android per l'infotainment (305 euro), Blind Spot Assist (549 euro), Park assist con Parktronic (725 euro).

COLORI

Sono otto in totale. Tre tinte pastello: bianco Polare (256 euro), rosso Jupiter e nero Notte (senza sovrapprezzo). Quattro metallizzate: nero Cosmo, argento Iridio, grigio Montagna e bianco Digital al prezzo di 719 euro. L'unica opzione Designo è il grigio Montagna (2.257 euro).

DIMENSIONI

Lunghezza: 442 cm

Larghezza: 180 cm

Altezza: 144 cm

Bagagliaio: 370 litri

LISTINO MERCEDES CLASSE A 2018

A 180 d Automatic Executive 29.900 euro

A 180 d Automatic Business 31.070 euro

A 180 d Automatic Sport 32.670 euro

A 180 d Automatic Premium 34.620 euro

A 200 Executive 30.029 euro

A 200 Business 21.199 euro

A 200 Sport 32.799 euro

A 200 Premium 34.749 euro

A 200 Automatic Executive 32.271 euro

A 200 Automatic Business 33.341 euro

A 200 Automatic Sport 34.941 euro

A 200 Automatic Premium 36.891

A 250 Automatic Business 38.690 euro

A 250 Automatic Sport 39.800 euro

A 250 Automatic Premium 41.290 euro