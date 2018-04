Autore:

Luca Cereda

EVOLUZIONE CONTINUA Può un'auto che è stata letteralmente rivoltata come un calzino solo una generazione fa avere qualcosa di veramente nuovo da dire? La Mercedes Classe A 2018, sì. Detto in quattro lettere: MBUX. Spiego: si tratta di un sistema di infotainment avanzato, che non hanno manco Classe S e Classe E – tanto meno le rivali del segmento - pronto a soddisfare i nostri bisogni. Un'interfaccia uomo-auto con cui parlare come se fosse un assistente personale. Avete presente il Siri dell'i-Phone? Ecco, una specie.

VOICETRONIC Il riconoscimento vocale della nuova Mercedes Classe A 2018 è stato affinato al punto che per raggiungere casa basta dire: “Hey Mercedes, portami a casa”. Oppure, per attivare la regolazione del clima: “Fa caldo”. Il sistema risponde lesto e interagisce con una certa colloquialità, dimostrandosi intelligente, ma non solo per questo. Il suo QI cresce nel tempo e con l'utilizzo, man mano che memorizza alcune nostre abitudini e preferenze. Se ad esempio siamo soliti chiamare nostra moglie appena usciti dall'ufficio, più o meno sempre allo stesso orario, dopo un po' sarà lui stesso a suggerirci di farlo; ed è solo una delle funzioni predittive che il MBUX attiva in base ai dati raccolti. Dati diversificati da utente a utente dell'auto, che il sistema organizza in veri e propri account personali, come sui laptop.

CI VEDO DOPPIO Oltre che funzionale, l'esperienza è piuttosto scenografica e diretta. Gli interni della nuova Classe A si possono infatti configurare con due schermi da 10,23'' per strumentazione e infotainment apparentemente uniti in un pezzo solo (come sulla Classe E) – negli allestimenti meno ricchi gli abbinamenti sono tra due schermi da 7'' o uno da 7'' per la strumentazione e uno da 10,25'' per il multimedia. Il touchscreen è molto fluido e reattivo, la grafica 3D spettacolare. I comandi razionali: quelli sulla razza sinistra del volante governano il display della strumentazione, quelli sulla razza destra lo schermo centrale. Per la prima volta, poi, nell'abitacolo della Classe A spunta l'head-up display.

SPAZIOSA Finita qui? No. Cambia anche il look. Mercedes-Benz ha mantenuto intatte forme e proporzioni dell'ultima Classe A ridisegnandone il muso, più accigliato, e il retro, con luci più sottili dalla firma luminosa concentrica. Le dimensioni sono cresciute: +12 cm in lunghezza (arrivando a 4 metri e 42), +2 in larghezza, +1 in altezza, ma soprattutto il passo si è allungato di 3 cm (1 metro e 73) per fare spazio ai passeggeri. Il bagagliaio è più voluminoso (370 litri contro i 341 di prima), ha un piano di carico più lungo e un'apertura più ampia.

MOTORI Ci sono novità anche sotto il cofano. La più grossa è un inedito turbobenzina sviluppato in collaborazione con Renault e Nissan, un quattro cilindri da 1.3 litri da 163 cv e 250 Nm in dote alla A 200, abbinato a un cambio manuale a 6 marce o al doppia frizione a sette rapporti. Ritocchi di fino, invece, per il 1.5 diesel della A 180 d da 116 cv e 260 Nm (manuale o automatica), mentre l'unico 2.0 litri disponibile al lancio della A 250 da 224 cv.

HARDWARE Di serie la nuova Classe A ha un assetto ribassato (di 15 mm) con sospensioni meccaniche (che al posteriore sono a quattro bracci sulle versioni più potenti, a bracci interconnessi sulle altre) e il Dynamic Select. L’assetto con sospensioni attive regolabili (optional) dà invece modo di modulare il comportamento degli ammortizzatori.

SOFTWARE Si evolve anche l'assistenza alla guida. Il Distronic (il cruise adattativo di Mercedes) sfrutta i dati della navigazione e modifica ad hoc la velocità in prossimità di curve, incroci o rotatorie. La nuova Mercedes Classe A è assistita nei cambi di corsia e monta di serie un sistema di assistenza alla frenata attivo, che nel traffico stop-and-go in autostrada e su strade a scorrimento veloce le permette di fermarsi per 30 secondi e poi ripartire automaticamente seguendo le auto che la precedono. Il Blind Spot Assist ha funzioni ampliate: per la prima volta può segnalare il passaggio di biciclette anche a vettura ferma. Il Pre-Safe Plus può rilevare anche il pericolo di un impatto posteriore, riducendo la spinta in avanti causata dall’urto e le possibili conseguenze. Debuttano, infine, i fari Multibeam LED, disponibili a richiesta.

PREZZO Quattro gli allestimenti, i classici Executive, Sport, Business e Premium. Per scoprire cosa offre di serie i vari allestimenti, quanto costano gli optional e tutti i prezzi leggete la nostra guida all'acquisto della nuova Mercedes Classe A 2018. Con prezzo di listino a partire da 29.900 euro sarà in concessionaria da maggio, ma è già possibile prenotarla attraverso la rete di vendita o sul web.