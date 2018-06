Autore:

Luca Cereda

MA COME? Sostiene Mercedes di aver fatto non meno 6.500 modifiche nel restyling 2018 della Classe C che soltanto nel 2017 ha venduto 415.000 esemplari in tutto il mondo, in barba al detto: squadra che vince, non si cambia. Eppure non si direbbe.

LIFTING DOLCE Non scapicollatevi dall'oculista se non vedete così tanta differenza. I designer hanno ritoccato lo stile con la matita leggera, rivisitando il paraurti anteriore di tutte le linee di allestimento, che mantiene tratti specifici nella versione di serie, Avangard, Exclusive e ovviamente AMG Line. I fari sono rimasti intonsi per forma, cambiando solo la composizione interna; per la prima volta sulla Mercedes Classe C si potranno avere i Multibeam Led, con 84 luci attive a comando singolo per adattare più velocemente il fascio di luce alle condizioni di traffico. Il tutto vale per l'intera famiglia C: berlina, SW, coupé e cabrio.

ERA DIGITALE Interventi di fino anche per gli interni. Né più né meno che un ampliamento del catalogo di finiture disponibili per plancia e pannelli porta, come il bel noce marrone o il quercia antracite. Poi sono cambiati alcuni elementi come il bottone dello start/stop e il volante, che incorpora un numero maggiore di pulsanti: troppi, per i miei gusti. Ad essere concreti la vera novità è il quadro strumenti digitale, per rispondere all'ormai noto Virtual Cockpit dell'Audi A4. E' un optional che costa 915 euro e va ad arricchire ulteriormente un abitacolo più che ben fatto. Direi lussuoso, anche se sulla Classe C 2018 non c'è ancora il doppio pannello vetrato che unisce visivamente cockpit e schermo dell'infotainment, come sulla Classe E e sulla nuova Classe A. Arriverà nella prossima generazione.

C 200 EQ BOOST Delle 6.500 modifiche, molte sono nascoste alla vista e hanno a che fare con nuovi motori. A cominciare dal 1.5 turbo benzina elettrificato che equipaggia la C 200, dotato di sistema 48 Volt con alternatore-starter azionato a cinghia. L'ibrido mild recupera energia in frenata per poi rimetterla in gioco in accelerazione: ben 14 cavalli di boost che colmano il ritardo del turbo nel mettere a disposizione la piena pressione di sovralimentazione. Questo quattro cilindri produce 184 cavalli e dichiara consumi di 6 litri per 100 km nel combinato.

QUI GASOLIO Ma la Stella continua a credere anche nel diesel. La Mercedes C 180 d monta una nuova variante del 1.6 da 122 cv e 300 Nm (4,6 l/100 km il dichiarato) , lo stesso potenziato a 160 cv e 360 Nm sulla C 200 d. Alla C 220 d tocca il nuovo 2.0 litri da 194 cv e 400 Nm già varato dalla Classe E, che manda in pensione il vecchio 2.1 litri Mercedes, più pesante e meno potente, promettendo consumi di 4,4-4,8 l/100 km. Più potenza (23 cv) anche per la potente C43 AMG, arrivata a quota 390 cv. Tutti i motori sono abbinati al cambio automatico (Speedshift per la AMG) a 9 rapporti, con la C 200 disponibile anche manuale. Solo alcune versioni beneficiano, invece, della trazione integrale 4Matic.

PREZZO Il listino italiano della Mercedes Classe C 2018 attacca a 37.170 euro con la C 180 d berlina per arrivare a 77.600 con la AMG. Una C 200 mild hybrid costa circa 43.000 euro, poche centinaia di euro in meno di una C 220. La C 200 manuale è prezzata a 39.200. Per una Mercedes Classe C SW mettete in conto altre 1.400 euro a parità di versione. In futuro si aggiungeranno le varianti più potenti e la Classe C ibrida plug-in a gasolio.