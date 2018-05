Autore:

Marco Congiu

EVOLUZIONE Non esiste forse un mezzo che incarni l'ideale americano come il pick-up. Dimensioni importanti, spazio gigantesco e motorizzazioni generose sono da sempre la forza di questo veicolo. Negli USA i pick-up sono i mezzi più venduti, capaci di distanziare di parecchio la best seller Toyota Camry. In Europa, tuttavia, i pick-up non sono mai riusciti a sfondare fino ad ora: un livello di finiture non sempre all'altezza delle aspettative europee li ha sempre messi ai margini. Chi si muove con anticipo rispetto alla concorrenza è però Fiat: partendo dall'ottima base del Fullback, l'azienda di Torino lancia l'allestimento Cross, adesso più ricco, con finiture migliori e con interni che non hanno nulla da invidiare ad una berlina di livello.

WALKER TEXAS RANGER Il pick-up e uno di quei veicoli che immediatamente associ agli Stati Uniti d'America. Le dimensioni del Fullback sono proprio da auto americana: lungo 5,28 metri per 1,82 di larghezza, il pick-up Fiat vanta un'altezza di 1,78 metri per una capacità di carico pari a una tonnellata. Rispetto al Fullback standard, la versione Cross porta con sé chicche di stile interessanti, come mascherina, pedane, scivolo anteriore, gusci degli specchietti, maniglie e archi passaruota in nero opaco, oltre ad una generosa struttura montata sulle pareti del cassone, capace di offrire parecchio slancio all'auto. I cerchi sono da 17”, mentre la fanaleria è bixeno.

INTERNI: LA SORPRESA Basta assimilare i mezzi da lavoro con veicoli scomodi e che poco concedono al confort. Il Fiat Fullback Cross compie un deciso passo in avanti: abbiamo i sedili rivestiti in pelle, regolabili elettricamente e riscaldabili. Il display dell'infotainment, al centro della plancia, è un touchscreen da 7” che offre connettività bluetooth, oltre a radio e navigatore satellitare. Il clima è automatico bi-zona, mentre non manca la presa USB dove ricaricare il nostro smartphone. Il divano posteriore, poi, è pronto ad accogliere comodamente due occupanti di taglia forte.

MOTORE: SCELTA OBBLIGATA Sotto il cofano del Fiat Fullback Cross abbiamo un motore turbodiesel da 180 CV e 430 Nm di coppia, abbinato ad un cambio automatico a 5 rapporti con paddle al volante. Inoltre, abbiamo la possibilità di scegliere tramite l'immancabile manettino sul tunnel centrale che tipo di trazione utilizzare: dalle due ruote motrici al posteriore passando per la trazione integrale fino al blocco del differenziale e al passaggio alle marce ridotte. Non manca davvero nulla.

PREZZI Il Fiat Fullback Cross parte da un prezzo di 31.390 euro IVA esclusa. Al momento in promozione, il pick-up di Fiat è offerto con rate da 245 euro al mese, previo anticipo di 7.091 euro, e comprende il blocco del differenziale, radio, navigatore e fari bi-xenon, con un tasso leasing al 4,04%.