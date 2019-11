Autore:

Giulia Fermani

VESPA 2020 A EICMA 2019 Al Salone di Milano Vespa porta tre edizioni speciali, Primavera Red, Primavera by Sean Wotherspoon, Racing Sixties e una proposta elettrica che offre 70 km/h di autonomia. Scoprile in dettaglio nel nostro video live dal Salone.

VESPA ELETTRICA Debutta a EICMA 2019 la nuova versione da 70 km/h della Vespa Elettrica. Maggiore velocità massima, maggiore silenziosità, ma anche lo stesso spunto in accelerazione di Vespa Elettrica standard.

VESPA PRIMAVERA RED L’edizione speciale Vespa Primavera Red ha, come suggerisce il nome, l'intera carrozzeria verniciata nel caratteristico Rosso (RED), compresi i cerchi ruota. Vespa Primavera (RED) è spinta dal monocilindrico i-get 125 cc a quattro tempi.

VESPA RACING SIXTIES Nuova serie speciale ispirata al mondo racing, e in particolare in memoria dei "gentlemen riders" che correvano negli anni Sessanta, arriva a EICMA 2019 anche Vespa Racing Sixties. La special edition è disponibile per le versioni Vespa Sprint (nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc) e Vespa GTS Super (125 e 300 cc).

VESPA PRIMAVERA by SEAN WOTHERSPOON L' edizione speciale Vespa Primavera by Sean Wotherspoon lega Vespa e Wotherspoon, uno dei designer più creativi ed influenti del panorama statunitense. Il look è di ispirazione old school e opta per il mix&match caleidoscopico anni ’80 e ’90.