Autore:

Giulia Fermani

STREETFIGHTER V4: IL VIDEO TEASER Che Ducati abbia preparato una hypernaked spinta dal motore della super prestazionale Panigale V4, è storia nota. Ora, sul profilo Twitter italiano dell'azienda, è spuntato un nuovo video teaser che annuncia l'arrivo imminente proprio della Ducati Streetfighter V4 e snocciola alcuni dati ufficiali su motore, prestazioni e caratteristiche.

LA SCHEDA TECNICA Nel video teser trasmesso da Ducati si vede poco della nuova Streetfighter V4, ma per fortuna le foto hanno iniziato a circolare da un po' - nella gallery ne trovate alcune - per cui un'idea delle sue forme già possiamo farcela. L'elenco delle specifiche contenute nel video Ducati comincia con il motore, nome di battesimo Desmosedici Stradale. Per tenere a badare le prestazioni dei 208 CV sviluppati dai suoi 1100 cm³ i designer Ducati hanno studiato precisi profili aerodinamici, tra cui ali biplane sul frontale, come quelle del prototipo schierato alla Pikes Peak. Confermati manubrio alto e carenatura, mentre stupisce il peso contenuto in 178 kg: è probabile che il dato dichiarato si riferisca al peso a secco.

QUANDO L'UNVEILING? Appuntamento con la nuova gamma 2020 alla Ducati World Premiere 2020, il 23 ottobre alle 11.30 al Palacongressi di Rimini, in Via della Fiera 23. L'unveiling verrà trasmesso in streaming sul sito Ducati e sui social media della casa. In seguito, i nuovi modelli Ducati saranno esposti dal 7 al 10 novembre a Eicma 2019.