RSQ E-TRON IN VIDEO Prima concept car di Audi a nascere esclusivamente per il grande schermo, l'Audi RSQ E-Tron debutterà nel film Spies In Disguise, nei cinema americani dal 25 dicembre prossimo. Guarda il trailer del cartoon.

IL CARTOON Spie sotto copertura, il film d'animazione del 2019 che arriverà nei nostri cinema nella seconda metà del febbraio 2020, ha come protagonista Will Smith. L'attore statunitense aveva già guidato una futuristica Audi RSQ in Io, Robot (I, Robot), un film del 2004 ambientato in una ipotetica Chicago del 2035. La concept dell'ultimo cartoon è proprio un aggiornamento animato di quell'auto, denominata ora RSQ E-tron.

LA MACCHINA Progettata da Audi e Blue Sky Studios, la concept Audi RSQ E-Tron sembra una ultra moderna Audi R8 completamente elettrica, con tanto di quadro strumenti olografico che proietta le informazioni davanti al conducente. Come la prima RSQ di I, Robot, anche la versione aggiornta E-tron è completamente autonoma, mentre in comune con la nuova e-tron Sportback ha la funzione power boost, molto simile alla modalità S del modello visto al Salone di Los Angeles.