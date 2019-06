Autore:

Federico Sardo

TROPPA POTENZA? Le Audi e Lamborghini con motore V10, insieme alla Nissan R35 GT-R, sono tra le auto preferite dagli appassionati di modifiche perché quelle più estreme possono arrivare a sviluppare anche 3.000 CV e sfiorare in gara i 420 km/h. A volte però si esagera con la potenza, e succedono cose come quella che possiamo vedere in questo video, in cui a un certo punto il vetro che sta sopra al motore truccato… esplode.

A TUTTO GAS Nel video recentemente caricato su Instagram dall’account Underground Racing, possiamo vedere una Audi R8 V10 Plus, pesantemente modificata, venire portata al massimo sulla pista dell’aeroporto di Colorado Springs, all’interno di un evento chiamato, con una certa coerenza, Pikes Peak Airstrip Attack. Si tratta di una gara di velocità su un tratto di mezzo miglio, circa 800 metri, in cui le auto truccate vengono spinte a tutto gas per un tragitto molto breve, per vedere quale velocità riescono a toccare e in quanto tempo.

COME È ANDATA A FINIRE Su Instagram, lo specialista dietro a Underground Racing ha spiegato: “Nessun problema di trazione, il vetro è scoppiato per via della potenza generata: è la prima volta che succede. Ora è tutto a posto, dobbiamo solo trovare una nuova copertura e poi potremo lanciarla di nuovo in pista”. In un post successivo, è stata caricata anche una foto che mostra come stava il motore dopo l’esplosione. Sembra tutto bene.