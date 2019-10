Autore:

Claudio Todeschini

GOOGLE + VOLVO Il primo SUV full electric della Casa svedese porta in dote una serie di novità che non si limitano all’alimentazione, ma che arrivano fin dentro l’abitacolo. A far battere il cuore del sistema di infotainment sarà infatti Android Automotive, versione customizzata per l’uso in automobile del popolare sistema operativo per smartphone Android. Lanciato nel 2017, Android Automotive è stato sviluppato in collaborazione con Audi e con la stessa Volvo; diversamente da Android Auto, Android Automotive è un sistema operativo completo e indipendente, che non richiede un device esterno per funzionare. Android Automotive sarà installato anche sulle Polestar 2, la divisione di Volvo interamente dedicata allo sviluppo di veicoli elettrici.

UN SISTEMA INTEGRATO La presenza di Android Automotive all’interno della XC40 permetterà al guidatore di accedere a servizi come l’assistente vocale, le mappe e il Play Store. Parlando di Volvo, inoltre, vale la pena sottolineare i miglioramenti alla sicurezza che questa novità comporta: i dati forniti da Google Mappe aiuteranno infatti il sistema di assistenza alla guida, identificando autonomamente curve e limiti di velocità. Allo stesso modo, potranno trarre giovamento anche servizi già presenti nelle Volvo attuali, come la possibilità di localizzare l’auto parcheggiata, o la possibilità di prestarla ad altri con una chiave virtuale. Ultima nota importante: gli aggiornamenti al sistema operativo, alle app e alle mappe potrà avvenire in modalità OTA (over-the-air), senza necessità di un collegamento fisico a un computer.

ANCORA POCHI GIORNI Mossa da due unità motrici, una per ogni assale, la Volvo XC40 avrà con ogni probabilità la trazione integrale permanente; le batterie saranno montate nel pavimento dell’auto, sotto i sedili, con un abbassamento del baricentro che beneficerà la stabilità complessiva della macchina. La Volvo XC40 verrà presentata ufficialmente il prossimo 16 ottobre, e sarà il primo di cinque nuovi modelli completamente elettrici destinati a debuttare nei prossimi due anni.