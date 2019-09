Autore:

Dario Paolo Botta

100% ELETTRICA La parola d’ordine in casa Volvo è elettrificazione. Attenzione! elettrificazione non significa elettrico, una distinzione che a Göteborg sottolineano con insistenza quando si parla di vetture a basso impatto ambientale. In Volvo si scommette sulla diversificazione con tre diverse tipologie di propulsori in gamma: il mild-hybrid, il plug-in hybrid e a breve il pure electric. La novità assoluta del 2019 sarà dunque il lancio del primo modello 100% elettrico. Da quanto trapelato toccherà al crossover compatto Volvo XC40, il più piccolo dei SUV svedesi, portare al debutto la nuova powerunit elettrica.

SOTTO IL VESTITO Sotto la carrozzeria di Volvo XC40 EV si celano interessanti novità, a partire dal pacco batterie, posizionato nel pavimento dell’auto, proprio sotto i sedili. Ciò ha determinato un abbassamento del baricentro della vettura per una maggiore stabilità durante la marcia. La nuova Volvo XC40 potrà contare su due differenti unità motrici: una per asse. Con ogni probabilità la trazione sarà un’integrale permanente. Doppio lavoro per i tecnici di Volvo che per l'occasione hanno rafforzato telaio, installando una “gabbia” di sicurezza in alluminio per proteggere il pacco batterie. Tolto di mezzo il motore a scoppio è stato necessario posizionare sotto il cofano appositi pesi per controbilanciare la vettura, irrobustendo ancora più paraurti e fondo scocca.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Altra punto di forza di Volvo XC40 EV saranno i sistemi di sicurezza ADAS, sviluppati a partire dal software Zenuity nato dalla joint venture fra Volvo e Veoneer. Questi si baseranno su una complessa integrazione di telecamere, radar e sensori ultrasuoni, in grado di assistere il guidatore nelle manovre di tutti i giorni. La presentazione ufficiale della nuova Volvo XC40 è prevista per il 16 ottobre 2019, questo è il primo passo che in 2 anni dovrebbe portare al debutto in gamma di 5 nuovi modelli completamente elettrici.