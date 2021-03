COME JEAN TODT Avete mai desiderato essere voi a prendere le decisioni scomode in una squadra corse? Non avete mai contestato le scelte di un team principal? Perché non provarci, allora, anche se solo virtualmente, anche se solo dal proprio smartphone?

PER IOS E ANDROID Sviluppato dallo studio franco-canadese Tiny Digital Factory, è disponibile da oggi il manageriale di corse GT Manager, scaricabile per dispositivi iOS e Android dai rispettivi store. Analogamente al più celebre Motorsport Manager, ambientato nel mondo delle corse a ruote scoperte (senza licenza F1 ufficiale), GT Manager ci permette di prendere il controllo di una squadra corse nella categoria Gran Turismo, portandola dall’ultimo posto in classifica a vincere il campionato del mondo.

CARRIERA DA TEAM PRINCIPAL Concepito per essere giocato con il dispositivo in posizione verticale, quindi più naturale, e anche per brevi sessioni durante gli spostamenti quotidiani, GT Manager cerca il delicato equilibrio tra rigorosità della simulazione e accessibilità, che permetta anche ai semplici appassionati delle corse di auto di gestire con successo il proprio team. Nel corso della carriera dovremo interagire con gli ingegneri di pista, i meccanici che mettono a punto le auto, ma anche i responsabili delle sponsorizzazioni, figure importanti quanto quella dei piloti da mandare in pista. Dalla pit lane al centro di sviluppo, passando per gli uffici del personale e l’amministrazione, il nostro compito sarà seguire ogni aspetto della squadra prima, durante e dopo le gare, simulate in tempo reale. I più competitivi potranno anche gareggiare testa a testa con avversari reali nelle competizioni online, e sfidarsi per scalare le classifiche globali.

LICENZE UFFICIALI Il gioco offre una serie di auto su licenza ufficiale dei campionati GT, tra cui modelli di Porsche, Mercedes, McLaren, Nissan, Audi, Chevrolet, Renault / Alpine, Ford, Honda, Aston Martin, Brabham e Saleen. Una moltitudine anche le piste reali, tra cui Silverstone e Imola.

DIECI ANNI DI STORIA Tiny Digital Factory è uno studio che lavora da 10 anni nel mondo dei videogame di corse, e ha collaborato - tra gli altri con Codemasters (quelli di Grid, F1 2020 e la serie Dirt) ed Eden Games, firmando anche il gioco ufficiale F1 Mobile Racing.

DA PROVARE SUBITO! Visto che è gratis, perché non farci un giro? GT Manager è disponibile gratuitamente sugli store di Apple, Google, Huawei e Samsung. Il gioco è free-to-play, con acquisti in app.