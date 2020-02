DISCLAIMER Attenzione: Motorbox non si assume nessuna responsabilità per le ore di lavoro perse dopo aver scoperto questo videogioco. Soprattutto, non venite a lamentarvi con noi se le sfide sui tempi finiscono per rovinare amicizie storiche e inossidabili.

CORSE (VIRTUALI) IN AUTO Nell’ambito della sua campagna promozionale “Less Talk, More Drive” (parla di meno, guida di più), Acura ha pubblicato il bellissimo spot “Beat That” in cui si sfidano alcune delle auto più iconiche del marchio di lusso di Honda, e che potete vedere in fondo a questo articolo. Oggi invece è uscito un videogame (gratuito) in cui affrontare sei diversi livelli, ciascuno con un’auto diversa.

SFIDA ALL’ULTIMO CHECKPOINT Per poter accedere al livello successivo occorre battere il tempo richiesto, e per farlo occorre pennellare le curve con precisione ed evitare di andare a sbattere contro i margini del tracciato, pena la perdita di velocità. La caratteristica che rende davvero adorabile il gioco (che si chiama anch’esso Beat That) è che ogni livello richiama uno stile grafico differente: il primo stage, con la Acura NSX, riprende la grafica molto primitiva degli arcade da sala giochi degli anni Ottanta; già salendo a bordo della Integra Type R la grafica richiama quella di PlayStation 2, e via via andando avanti, quando ci si mette al volante di una nuova NSX in un mondo con atmosfere al neon che richiamano alcuni giochi di corse dei primi anni Duemila.

COME SI GIOCA I controlli sono molto elementari, sia che si giochi da PC che da telefono mobile: in entrambi i casi l’auto accelera automaticamente, e ci si deve solo limitare a curvare (con le frecce direzionali su computer, toccando i lati dello schermo su telefono) e frenare (barra spaziatrice su PC, entrambi i lati dello schermo su smartphone). Sul tracciato viene indicata la traiettoria migliore, e di quando in quando sono presenti dei “turbo” che regalano un’accelerazione temporanea.

LE AUTO DEL GIOCO Le macchine presenti nel gioco sono sei, dicevamo, e per l’esattezza sono:

Livello 1: Acura NSX (1991) - 8-bit Beach

(1991) - 8-bit Beach Livello 2: Acura Integra Type R (1998) - Warehouse Complex

(1998) - Warehouse Complex Livello 3: Acura RDX A-Spec (2020) - Snowy Summit

(2020) - Snowy Summit Livello 4: Prototipo Acura ARX-05 Daytona - Grand Prix Circuit

- Grand Prix Circuit Livello 5: Acura NSX (2020) - Super Skyway

(2020) - Super Skyway Livello 6: Concept Acura Type S - Cyber Tunnel

ATTENZIONE ALLE PERFORMANCE Un solo, importante avvertimento: non sappiamo se per rendere omaggio ai giochi di trent’anni fa, in cui la velocità dell’immagine era direttamente proporzionale a quella del processore su cui giravano i videogame, o per pigrizia degli sviluppatori del gioco, le prestazioni delle auto cambiano, e in maniera radicale, a seconda del dispositivo che utilizzate. Su PC (o telefoni) vecchiotti o comunque poco performanti, insomma, c’è il rischio di non riuscire a non superare neppure il primo livello, perché la macchina va troppo lentamente. Ve lo diciamo per evitarvi frustrazioni inutili...

DOVE GIOCARE Beat That si trova sul sito web di Acura all’indirizzo playbeatthat.acura.com e nella sezione giochi di Faceboook.