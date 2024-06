Valentino Rossi insieme ai piloti Monster Energy in pista a Silverstone (video)

Valentino Rossi e gli altri piloti Monster Energy come Bagnaia e Bezzecchi si sono ritrovati in pista a Silverstone: ecco le immagini

Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Alex Rins, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e tanti altri campioni legati a Monster Energy si sono ritrovati sul tracciato di Silverstone per una giornata di moto. Un paddock così ricco di fortissimi piloti MotoGP, SBK – e non solo – non si era mai visto! Ecco il video che riassume alcuni momenti cruciali della giornata.

VEDI ANCHE

I MIGLIORI Rossi, Quartararo, Rins, Locatelli e Crutchlow hanno girato sulle loro Yamaha R1 (Valentino ne ha una speciale tutta sua), mentre Morbidelli, Bezzecchi – dal 2025 pilota Aprilia MotoGP – Bagnaia e Di Giannantonio sono ovviamente saliti in sella alle Panigale V4 S della VR46 Academy con le quali si allenano solitamente. Ma tra i tanti c'erano anche Bulega, l'ex della 500 Randy Mamola, i fenomeni del TT Hickman e Dunlop. Una giornata a dir poco incredibile, anche a giudicare dalle parole dello stesso Hickman – uno ''bravino'' in moto, attuale detentore del record sul giro al Tourist Trophy – che ha esclamato: ''Abbiamo alcune persone pazzesche qui, vedere questo gruppo di persone... – si riferisce a tutti gli altri piloti – Che evento incredibile, non ho ancora realizzato che ci sarà questo genere di piloti. Essere in pista con Valentino è abbastanza fenomenale a essere onesti''. Che invidia!

Pubblicato da Michele Perrino, 24/06/2024