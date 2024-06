Livree vintage a Silverstone per i 75 anni della MotoGP

Il prossino GP Gran Bretagna, in programma dal 2 al 4 agosto sul circuito di Silverstone, vedrà la MotoGP celebrare il suo 75° anniversario con un'iniziativa davvero unica. Ogni moto e ogni pilota, infatti, prenderanno parte alla gara con una livrea speciale e unica dallo stile rétro .

LOOK VINTAGE Gli 11 team iscritti alla massima categoria del Motomondiale si presenteranno con una verniciatura vintage ispirata al loro passato. Le moto verranno svelate al pubblico direttamente sulla corsia box di Silverstone, in un evento che si terrà il giovedì precedente il fine settimana di gara, durante il tradizionale ''Day of Champions''. Quest'ultimo è un appuntamento che si tiene tutti gli anni prima del GP Gran Bretagna e che vede i protagonisti della MotoGP mettere all'asta, per motivi benefici, speciali memorabilia. Oltre alle moto e alle tute dei piloti, avrà una colorazione retrò anche la Safety Car e subiranno una rivisitazione persino le celebrazioni sul podio.

UN'OCCASIONE DIVERSA Moto e piloti con colorazioni speciali non sono certo una novità in MotoGP, basti pensare all'azzurro sfoggiato dal team ufficiale Ducati nella trionfale domenica del Mugello. Ciò che rende l'evento di Silverstone eccezionale è il fatto che tutti i team saranno coinvolti contemporaneamente. Sarà anche molto interessante capire come verranno integrati gli attuali sponsor all'interno di colorazioni mitiche del passato delle squadre.

10/06/2024