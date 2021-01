PATTINAGGIO SU GHIACCIO Il pattinaggio su ghiaccio è la disciplina più elegante e aggraziata tra gli sport invernali: corpi sinuosi che si esibiscono in mirabolanti evoluzioni, vestiti scintillanti e sorrisi smaglianti. Tutto bello… ma che noia! Decisamente più entusiasmante è il video virale che è apparso su Facebook che mostra dei temerari piloti “pattinare” sul lago ghiacciato di Winnipesaukee, nel New Hempshire, con delle Harley-Davidson. Drag race e derapate con moto dalle ruote chiodate non sono affatto una novità? Certo, ma provate a mettere di traverso sul ghiaccio una Harley-Davidson Road Glide Special da 360 kg!

BEN ATTREZZATI Tutto è reso possibile (ma ciò non vuol dire che sia facile) dalle gomme chiodate con cui sono state allestite le Harley-Davidson presenti in questo video: due Road Glide affiancate da una più leggera Sportster. Tutti i piloti sono ben attrezzati perché cadere sul ghiaccio – come ben sanno i frequentatori della montagna – non è affatto una bella esperienza, anzi. Nonostante non abbia nemmeno una briciola del talento dei protagonisti del video, anche io ho provato a fare dei traversi su ghiaccio in quel dell’AgnelloTreffen. Il mio “mezzo”? Lo trovate qui sotto.