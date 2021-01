EL PIBE DE ORO Una Harley-Davidson Fat Bob 107 del 2018 fa da base ad una special che è a dir poco… riconoscibile: la “Yo Soy El Diego”. La realizzazione è a cura del customizzatore Yuri Shif, non in memoria al campione Diego Maradona scomparso da poco, ma nel 2019. Il progetto di questa special gli fu commissionato dal presidente onorario della squadra bielorussa FC Dinamo Brest Alexander Zaitsev, squadra allenata per un periodo da Diego.

TRASFORMAZIONE… DE ORO Stando ad alcune stime, da precisare non ufficiali, il valore della “Yo Soy El Diego” pare sia compreso tra i 30 e i 40 mila dollari. Una sopravvalutazione non indifferente se si considera che la Fat Bob 107 non superava i 20.000 euro. Ma basta guardare l’esclusività di alcune soluzioni per non aver dubbi sul suo valore… senza contare che dopo la scomparsa del calciatore argentino la sua valutazione potrà salire vertiginosamente.

DETTAGLI ALLA MARADONA La moto si contraddistingue indubbiamente per la liverea albi-celeste tipica della tenuta da gioco dell’Argentina Campione del Mondo proprio con Maradona come leader. Immancabile il numero 10, posizionato sulla tabella portanumero che fa da alloggiamento anche al faro anteriore. Il dettaglio più evidente sulla Harley di Maradona è senza dubbio sulla ruota anteriore. Un enorme pallone da calcio d'orato ruota all’interno del cerchio anteriore. Non mancano altre chicche come lo scarico dalla forma dedicata e la dedica del presidente sulla cassa filtro: “ Feliz Cumpleaños Comandante”.

BELLA DA GUARDARE Indubbiamente la “Yo Soy El Diego” ricorda più il campione a fine carriera- statico e lento - che il furetto che segnò quello che da molti è definito il gol più bello della storia del calcio: quell’azione tutta mancina che punì l’odiata Inghilterra”. Questo perché la personalizzazione ha compromesso in parte la dinamica di guida… ma come per il suo proprietario, la si ama così.

Dati tecnici Fat Bob 107

Motore: V2 con 1.745 cm³

Potenza: 87 CV (64 kW) a 5020 giri / min

Coppia: 145 Nm a 3.000 giri / min

Velocità massima: 190 km / h