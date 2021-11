Ducati World Première 2022, episodio 5: segui con noi la diretta streaming

Ducati non è presente a EICMA 2021 ma sta svelando una novità dopo l'altra. Dopo le nuove Scrambler e la Ducati Multistrada V2 – qui trovate la prova video di Danilo – è stata la volta delle Streetfighter V2 – qui trovate la prova – e della ancor più performante V4 SP. Con l'episodio numero 5 della Ducati World Première cosa ha in serbo la casa di Borgo Panigale? Beh, c'è più di un indizio...

NUOVA PANIGALE V4 Questa volta in Ducati non hanno voluto fare i misteriosi: la cornice delle luci DRL della Panigale, infatti, è ben visibile. Appuntamento quindi oggi alle ore 16 per conoscere in diretta streaming con noi ''The Evolution of Speed'', vale a dire la nuova Panigale V4 2022.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/11/2021