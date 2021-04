CAMPIONI IN PISTA Giusto ieri vi abbiamo mostrato il video di Max Biaggi in sella alla nuova Aprilia RSV4 2021 a Misano. La formula cambia, ma di poco: oggi torniamo a Misano, sempre in sella ad una Aprilia RSV4 – il modello precedente, però – questa volta con Andrea Iannone. Ecco il video.

EMOZIONI Il pilota di Vasto parla delle sensazioni provate in sella alla RSV4 e di quelle che sempre proverà in moto, a dispetto di quello che è successo (la squalifica per doping e l'impossibilità di proseguire con l'Aprilia in MotoGP, ndr). ''Non ci sono parole per esprimere le emozioni che ho provato lo scorso venerdì, quando questo video speciale è stato girato. Quello che mi è stato preso non mi fare mai smettere di amare, con amore incondizionato, quello per cui sono venuto al mondo. La pelle d'oca, il sudore, le lacrime e la forza di combattere saranno sempre presenti. E ogni volta che sentirò l'odore dell'asfalto e quel rumore assordante incredibile so che mi sentirò a casa''.

LA MOTOGP Almeno per 4 anni Iannone dovrà stare lontano dalle corse, il che significa dire, almeno momentaneamente, addio alla carriera nella Classe Regina. Ecco perché il pilota di Vasto ha inaugurato un canale su Twitch, commentando l'ultima gara della MotoGP in Qatar, dove si correrà di nuovo domenica (qui gli orari TV). A mali estremi, estremi rimedi.