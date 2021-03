Il 2021 è un anno decisamente interessante per Aprilia. Dopo aver presentato le nuove RS 660 e Tuono 660 (e averne evidenziato le differenze) è tempo delle due maxi (sportive e naked) RSV4 e Tuono V4. La carenata è già disponibile dai concessionari ed è scesa in pista a Misano con Max Biaggi, mentre per la naked bisogna aspettare ancora un po'. Ma mentre attendiamo nuove foto ufficiali da Aprilia, la nuova Tuono V4 è stata immortalata in tutto il suo splendore in tutte le angolazioni.





CARATTERISTICHE Dalle foto arrivate dalla Germania si vede chiaramente il frontale, con luci DRL a LED che riprendono quelle delle 660, mentre sul lato ci sono delle appendici aerodinamiche decisamente pronunciate. Nella zona posteriore il codone viene rivisto, ma mantiene comunque un family feeling con il modello che sostituisce. Infine, si può vedere la zona laterale destra dove spicca uno scarico piuttosto voluminoso per via delle nuove normative antinquinamento Euro5. Nonostante la Tuono V4 sia più green, è sempre in grado di erogare 175 CV e 122 Nm.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il prezzo della nuova Aprilia Tuono V4 1100 è di 16.990 euro che sale a 19.990 euro per la Factory. Saranno entrambi disponibil a partire da aprile 2021.