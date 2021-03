DATI UFFICIALI In questo periodo è un gran parlare delle novità Aprilia. Dopo le ultime sul design della Tuono 660 e le prime immagini della nuova RSV4 Factory 2021 su strada, ora torniamo a parlare della supersportiva di Noale. Aprilia, infatti, ha divulgato la scheda tecnica ufficiale, le immagini e i prezzi della rinnovata V4.

Della nuova RSV4 2021 ad oggi vi abbiamo detto praticamente tutto. Nonostate il motore sia ora Euro 5, con l'aumento di cilindrata da 1.077 a 1.099 cc e il nuovo scarico, la supersportiva Aprilia guadagna più coppia: sono 125 Nm a 10.500 giri/min, mentre la potenza massima rimane stabile, con 217 CV a 13.000 giri/min.

La nuova RSV4 2021, dunque, arriva nei punti vendita Aprilia: la versione standard è disponibile nella sola colorazione Dark Losail, mentre la RSV4 Factory nelle 2 colorazioni Aprilia Black e Lava Red. La RSV4 2021 è in vendita al prezzo di 20.990 euro franco concessionario, mentre per la RSV4 Factory 2021 – con cerchi in alluminio forgiato, sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0 e pinze freno Brembo Stylema di serie – servono 25.990 euro.