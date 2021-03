ULTIME FOTO L'ultima volta che vi avevamo mostrato la nuova Aprilia RSV4 2021, era a Vallelunga, impegnata durante dei test. All'epoca la moto era ancora camuffata, ma oggi ci sono le prime foto della versione definitiva, in strada, presso un concessionario in Germania. La RSV4 2021 sta arrivando...

UNA GRANDE RS 660 Come si intuiva già dalle prime immagini, questa nuova RSV4 2021 assomiglia molto, soprattutto nel frontale, alla sorellina RS 660, grazie alle nuove luci DRL con funzione cornering. A distinguerla ci pensano le ali aerodinamiche, ora integrate nella carena, con la parte superiore piatta e perpendicolare al terreno. Una differenza che si coglie maggiormente da davanti (vedasi foto sotto). Arrivano anche un nuovo serbatoio e una nuova sella, che migliorano l'ergonomia, mentre i comandi elettrici sono più funzionali e intuitivi, con la nuova strumentazione TFT più grande e completa.

MOLTO PIÙ CHE UNA CARENA Ma la nuova RSV4 Factory 2021 ha da dire molto di più e le novità non si limitano certo alle carene che scimmiottano quelle della RS 660. Cambia anche il motore – ora Euro 5 – con la cilindrata che cresce da 1.077 a 1.099 cc, la potenza stabile a 217 CV e la coppia che aumenta. Tanti aggiornamenti anche sul fronte elettronica grazie alla nuova centralina Marelli 11MP e alla nuova piattaforma inerziale a 6 assi: migliorano la gestione elettronica del comando del gas full Ride-by-Wire e le logiche di funzionamento dell’APRC, che ora vede l’introduzione del controllo multilivello del freno motore, mentre la gestione della cavalleria è demandata ai 6 Riding Mode, 3 per la pista e 3 per la strada: 2 sono personalizzabili per l'uso in circuito e 1 per la guida on-road.

ANCHE LA CICLISTICA Come avevamo visto arriva anche un nuovo forcellone, più leggero e con capriata di rinforzo inferiore, ispirato a quello dell'Aprilia MotoGP. L'allestimento della Factory, come quella in foto, comprende i cerchi in alluminio forgiato, il sistema di sospensioni semiattive Ohlins Smart EC 2.0 e le pinze freno Brembo Stylema.

QUANDO E QUANTO (COSTA) Il fatto che la moto sia già disponibile presso una concessionaria tedesca fa ben sperare in merito al suo imminente arrivo anche da noi. I prezzi? Per portarsi a casa la RSV4 2021 standard saranno sufficienti 20.990 euro, mentre per la RSV4 2021 Factory serviranno 25.990 euro.