NUOVO STILE Nulla da dire, il nuovo corso estetico di Aprilia convince su tutta la linea. La prima ad anticipare le linee che caratterizzeranno le moto della Casa di Noale per i prossimi anni è stata la sportiva stradale RS660, tanto bella da vedere quanto da guidare (qui il link alla prova). Anche le sorellone con il V4 adotteranno questo stile, la RSV4 2021 è stata pizzicata in versione definitiva fuori ad un concessionario, per la Tuono c’è ancora da attendere. Quella che per ora mi convince di più, però, è la Tuono 660 provata da Giorgio qualche giorno fa (qui il link alla prova), se possibile ancor più azzeccata della versione carenata.

CAPOLAVORO Sulla nuova Aprilia Tuono 660, nonostante siano risicate, le carenature hanno non solo una funzione estetica ma anche aerodinamica, proprio come accade per la RS 660. Il suo design è frutto della collaborazione di 3 diversi studi di design, quello di Noale affiancato da quelli di Pontedera e Pasadena, negli USA. Tutti i segreti della nuova Tuono ci vengono spiegati in maniera breve ed efficace dal senior designer di Aprilia Pietro Arru, vi basta cliccare il tasto play sul video qui sotto. Buona visione!