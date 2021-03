LA FORTUNA DELL’AMBASSADOR I piloti sono esemplari unici di esseri umani, unici per capacità tecniche ma, soprattutto, unici perché ognuno fa storia a sé. C’è chi come Stoner, che dopo aver bastonato tutti, si ritira e di moto non ne vuol sapere più niente (o quasi); chi come Valentino Rossi che insegue l’eterna giovinezza a colpi di staccate con piloti che potrebbero essere suoi figli e chi, come Max Biaggi, che le corse le ha abbandonate da un pezzo, ma appena ne ha occasione lo vedi a dare gas in sella a un missile sfornato da Noale… Brutto il ruolo del Brand Ambassador, vero Max?

RSV4 2021 A MISANO Il 5 volte Campione del Mondo, oltre ad avere un suo team schierato nel campionato Moto3,ha da tempo questo ruolo con Aprilia, marchio a cui il pilota romano ha legato a doppio filo i suoi successi, prima nel Motomondiale, poi nel Campionato SBK. Se Aprilia è la “mamma” della RSV4, Max Biaggi ne è certamente il padre, dato che proprio lui prese parte allo sviluppo del primo modello, antenato dell’ultima Aprilia RSV4 1100 Factory 2021. Biaggi non s’è fatto pregare per salire in sella all’ultima arrivata e metterla alla prova tra i cordoli del Circuito Internazionale Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Com’è andata? Il video lo trovate nella nostra gallery a fine pagina!

A TUTTO SOUND Come già ci ha dimostrato in più occasioni, Max Biaggi non ha perso la voglia di fare pieghe da ginocchio a terra, e con l’ultima RSV4 – che come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo è ancor più prestazionale ed efficace, grazie a modifiche a elettronica, ciclistica e motore – non è andata diversamente. Ad accompagnare le immagini c’è la colonna sonora inconfondibile del motore quattro cilindri a V Made in Noale… Che goduria!